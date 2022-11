Amador Mohedano toca fondo: cuentan por qué no pudo tener más hijos

Amador Mohedano conoce mejor que nadie cómo funciona la prensa del corazón porque ha formado parte de proyectos históricos. Es hermano de Rocío Jurado, una artista que ha colaborado con los mejores programas de la crónica social. La diferencia es que ella lo hacía de forma gratuita y su familia no deja de ganar dinero vendiendo intimidades.

Amador Mohedano se ha sentado varias veces en el Deluxe, creando así una guerra con su exmujer que todavía no se ha resuelto. Rosa Benito da la cara por él cuando es necesario, pero siempre mantiene las distancias y no le quiere perdonar. Según cuentan, Mohedano se quedó con parte del dinero que ganó en Supervivientes 2012 y le generó deudas importantes.

Amador, siguiendo la información aportada por Lydia Lozano, no se portó bien con la madre de sus hijos y ella no le perdonará nunca. En el portal Chafarderías han dado un paso más: aseguran que Rosa quería tener más descendencia, pero tuvo que cambiar de planes. Su exmarido no estuvo a la altura y tuvo que separarse de él, por eso no dio el paso definitivo.

Amador no ha podido tener más hijos, siempre según Chafarderías, porque se separó de Rosa Benito en un momento inadecuado. Supuestamente querían ampliar la familia, habían resuelto sus deudas y no tenían ninguna preocupación. Pero en Sálvame comenzaron a desfilar una legión de presuntas amantes que dinamitaron el matrimonio.

Mohedano tuvo bastantes problemas con su familia, incluso su hija Chayo le acusó de no haber gestionado bien su carrera. Por aquel entonces era representante y esta crítica le hundió porque se quedó sin clientes, de ahí que cambiase de profesión. Se hizo empresario y montó varias discotecas en Chipiona, aunque ninguna de ellas ha funcionado.

Amador Mohedano, acusado de engañar a su ex

Amador siempre ha dado la cara, nunca se ha escondido porque sabe que lo más importante es aclarar los rumores. Rocío Jurado le enseñó a ser amable con la prensa, por eso siempre atiende a todos los reporteros, hasta los de Sálvame. Pero no es suficiente: el público quiere más porque hay demasiadas preguntas sin respuesta.

| Europa Press

Mohedano ha sido acusado de aprovecharse del tirón mediático de su mujer, incluso la propia Rosa alimentó los rumores. Supuestamente escondió su contrato de Supervivientes 2012 para que él no lo viera, eso cuenta Kiko Hernández. La colaboradora aseguró que su ex le llevaba las cuentas y que de un momento a otro descubrió que había errores.

El tío de Rociíto quiere ser discreto, pero no puede esconder que su vida está plagada de misterios sin resolver. No ha tenido más descendencia, aunque es cierto que tiene una relación fabulosa con todos sus pequeños. Sobre todo con Chayo porque han trabajado juntos, a pesar de que la cantante no estuviera de acuerdo con su gestión.

Amador Mohedano ha hecho una promesa

Amador sabe que Sálvame es territorio hostil porque todos los colaboradores defienden a Rociíto, pero ha hecho una promesa. Asegura que cuando Carrasco desaparezca y haya contado toda su historia llegará su turno y concederá una entrevista. Pretende desmentir a su sobrina y presume de tener pruebas y documentos que no dejarán lugar a dudas.

Mohedano mientras tanto se ha dedicado a hablar con varios youtubers y ha reconocido que siente “odio” por Fidel Albiac. Considera que es responsable de todo lo que ha pasado y no le perdona que jurara con su trabajo. Dice que urdió una trama para quedarse con la dirección de la última gala que la Más Grande vendió en TVE.