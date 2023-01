Amador Mohedano tiene problemas: qué ha pasado con el cáncer que sufrió

Amador Mohedano protagonizó una portada en 2019 que causó una sensación: confesó que tenía un cáncer “de seno paranasal de cavidades nasales”. La noticia la publicó Semana y en su momento hubo mucha polémica porque acusaron a Mohedano de estar detrás de la noticia. Con el tiempo se demostró que no había tenido nada que ver, que había sido una filtración de una persona del entorno.

Amador Mohedano lleva un tiempo retirado de la pequeña pantalla, pero no consigue estar lejos de ciertos problemas televisivos. Su hija Rosario da la cara por él y usa sus redes sociales para expresar lo que siente, es pasional y ha cometido un error. Ha publicado un tuit criticando a Kiko Hernández y los usuarios de la citada plataforma le han recordado algo: la enfermedad de su padre.

Amador tiene nuevos problemas porque, después de los mensajes de Rosario, los espectadores quieren saber qué pasó con su cáncer. La cantante ha aclarado que la información que publicó Semana era una exclusiva de la propia revista, su padre no tuvo nada que ver. Esta explicación no ha sido suficiente y los espectadores quieren saber, pero poco hay que contar.

Amador, según contó la mencionada publicación, fue a una revisión y le detectaron el mismo cáncer que tuvo Rocío Jurado. Fue en 2019, han pasado cuatro años y el tema parece un misterio, pero no lo es: hay una explicación bastante razonable. Los medios no han vuelto a contar nada de este asunto porque es un tema privado, no porque duden de la gravedad de la enfermedad.

Mohedano, siguiendo la información que aireó Semana, estaba “abatido y destrozado” porque no comprendía su situación. Era “incapaz de asumir que la vida le haya dado un mazazo de este tipo cuando empezaba a ver la luz al final del túnel”. Desde esta noticia poco más se ha publicado, pero las evidencias hablan sin ayuda de ningún testimonio.

Amador Mohedano superó la enfermedad con éxito

Amador es un rostro muy polémico, sobre todo porque se ha convertido en uno de los grandes rivales de Rociíto. Asegura que su sobrina no está siendo sincera y le acusa de haber grabado un documental completamente descontextualizado. Esto ha hecho que los fans de Carrasco empiecen a investigar, de ahí que haya salido a la luz su nuevo estado de salud.

Mohedano, según publicó en su momento El Español, tenía muchas posibilidades de vender al cáncer y eso es lo que ha pasado. “Debe ser optimista porque el tumor se ha cogido a tiempo”, escribieron en el citado medio. Ha sido una de las últimas informaciones oficiales que se han publicado, todo lo demás son especulaciones y rumores de las redes sociales.

Chayo ha hecho un comentario sobre Kiko Hernández y no ha conseguido lo que quería, todo lo contrario. Ha alimentado la polémica y le ha creado un nuevo problema a su padre, es la responsable indirecta de lo último que ha pasado. Un seguidor le ha recordado que Mohedano confirmó una enfermedad de la que no se ha vuelto a saber nada, por eso hay dudas.

Amador Mohedano está en su derecho de no hablar

Amador, según acaba de contar su hija, no tuvo ningún interés en vender su estado de salud. Fue la revista Semana la que consiguió la información y la publicó, pero él no recibió nada a cambio. Desde entonces ha hablado en contadas ocasiones, pero no tiene nada que esconder.

Mohedano, siguiendo las evidencias, ha superado su problema de salud y ahora tiene otros relacionados con su vida mediática. Atraviesa una crisis que no es capaz de solucionar, no dejan de echarle en cara su comportamiento con Rociíto.

