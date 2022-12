Amador Mohedano destapa la gran mentira de Rociíto y avisa al juez

Amador Mohedano sigue declarándole la guerra a Rocío Carrasco. Y es que desde que se emitieron los dos documentales de la hija de 'la más grande', Rocío, contar la verdad para seguir viva y En el nombre de Rocío, el exmarido de Rosa Benito ha estado constantemente en el ojo del huracán de los medios.

Asimismo, al ser uno de los familiares que más salió perjudicado por la exmujer de Antonio David Flores, el que fue representante artístico de 'La Jurado' tuvo que lidiar con recibir día tras día un sinfín de críticas por cómo, supuestamente, se había comportado con la madre de Rocío Flores.

Y, aunque no tuvo más remedio que desaparecer de la pequeña pantalla, lo cierto es que Amador Mohedano empezó a defender su imagen a través de YouTube, plataforma a la que recurre para poner contra las cuerdas públicamente a la primogénita de Rocío Jurado.

Ha sido en esta ocasión en la que Amador Mohedano ha destapado lo que Rociíto ha estado haciendo todos estos años para perjudicarlo a él.

Amador Mohedano revela lo que hizo Rocío Carrasco contra él

No cabe duda de que Amador Mohedano está más que dispuesto a seguir con la polémica familiar. Y es que no puede permitir que la mujer de Fidel Albiac siga hablando mal de él y del resto de familiares. Eso sí, en lugar de defenderse en televisión como podría haberlo hecho, decidió que quería dar su testimonio fuera de la cadena que ha apoyado la versión de Rocío Carrasco, es decir, Telecinco.

Asimismo, en todo este tiempo, Amador Mohedano solo se ha pronunciado sobre la primogénita de su hermana en el canal de YouTube de un amigo suyo, Juanjo Vlog. Ahora, con motivo de la batalla judicial que, recientemente, Olga Moreno ha tenido con la hija de 'La más grande', Amador Mohedano ha querido pronunciarse al respecto.

De esta manera, junto a otros rostros conocidos dentro de la prensa rosa, Amador Mohedano ha arremetido duramente contra la madre de David Flores Carrasco.

Eso sí, no solo le dedicó malas palabras, sino que también aprovechó el momento para lanzar una acusación a la amiga de Carlota Corredera. "Afortunadamente conozco a muchos periodistas y a muchos de los que están de colaboradores. Algunos me llaman y me cuentan las cosas que mi sobrina les ha ido diciendo, por lo que veinte años callada… no", empezaba diciendo de forma contundente.

Y es que, tal y como aseguraba Amador Mohedano, la hermana de Gloria Camila no habría estado callada en todo este tiempo como ella misma ha afirmado repetidas veces, pues habría ido filtrando información contra su tío a algunos profesionales del mundo del corazón.

"La ley tiene que ser tajante contra lo que es tirar por tierra a la gente, pero a lo que me refiero es que ella ha hablado con periodistas de toda la vida sabiendo que yo me iba a enterar. Después es que encima yo me siento en un plató con ellos y veo cómo le dan la razón a ella", explicaba.

La sobrina de Amador Mohedano pierde el juicio contra Olga Moreno

En estos últimos días, Amador Mohedano ha sido testigo de que la ganadora de Supervivientes 2021 ganó la última batalla judicial contra Rocío Carrasco. Según lo que aseguraron los medios, la primogénita de 'La Jurado' reclamaba a la malagueña un total de 150 mil euros tras ser llamada "mala madre" por esta última.

Finalmente, el Tribunal Supremo ha desestimado la demanda que la sobrina de Amador Mohedano interpuso en 2019. "Se había prestado a participar en programas de este tipo, no pudiendo pretender que se proteja su honor frente a expresiones objetivas", fue lo que argumentaron.