Álvaro Vargas Llosa manda un mensaje que descoloca a Isabel Preysler

Isabel Preysler se ha quedado atónita. Álvaro Vargas Llosa ha mandado un mensaje directo a la prensa porque está llegando a su límite. Y todo después de que haya visto cómo su padre no hace más que ser perseguido por los reporteros de agencias tras su ruptura con Isabel Preysler.

Tras el anuncio de este final de la relación entre la filipina y el escritor a través de Hola, aún no sabemos cuáles han sido las causas del adiós. Fue una ruptura sin retorno después de siete años de relación.

Ha sido uno de los hijos de Mario Vargas Llosa, que todavía no ha dado una versión de las causas que habrían provocado la separación de caminos de Preysler, el que ha hablado.

En las últimas horas, se ha pronunciado de una forma tajante. Y es que Álvaro Vargas Llosa no puede más. Está harto de que su padre esté en boca de todos y no pueda caminar tranquilo por la calle cuando sale de su domicilio para trabajar, y Álvaro ha dicho basta.

Álvaro Vargas Llosa estalla ante la prensa por el acoso

"Ustedes entiendan, así como nosotros respetamos su trabajo, ustedes respeten también su salud, su edad y también el hecho de que está trabajando. Nosotros cuando salimos a caminar, salimos a trabajar, conversamos sobre cosas que tienen que ver con el trabajo, eventos que estamos organizando, etc...", ha sentenciado Álvaro Vargas Llosa.

| Twitter (@AlvaroVargasLl)

Europa Press le ha preguntado, como cada día que sale de casa, a Álvaro Vargas Llosa por toda esta polémica. Y especialmente por la publicación de una imagen de sus padres juntos.

Lo cierto es que este ha asegurado que si se publicó esta foto fue de la manera más espontánea. Lo hizo sin ningún doble sentido ni manera de hacer el más mínimo daño a Isabel Preysler.

"Yo apruebo todo lo que se publica ahí, pero lo maneja mi agencia que tengo en EEUU desde hace muchos años. Allí hay comentarios culturales, comentarios políticos y muchas cosas familiares muy entrañables".

Isabel Preysler asume que la situación se ha descontrolado

"Si usted hace una revisión de esa cuenta verá la cantidad de cosas familiares que hay, en esto no hay ninguna novedad. A alguien se le ha ocurrido darle a esto una interpretación completamente irreal. No hay nada más que el enorme orgullo que tengo de la familia a la que pertenezco, eso es lo único que hay".

| EuropaPress

Sobre las intenciones del escritor para arrojar luz sobre esta ruptura tan mediática, Álvaro tiene claro cuál va a ser la postura de su padre.

Álvaro Vargas Llosa ni confirma ni desmiente que haya algo más

"No la va a hacer y no la ha hecho tampoco, se la han atribuido pero no la ha hecho. Por eso es importante que ustedes respeten eso porque él no las ha hecho. Si las hubiera hecho entendería que ustedes quisieran preguntar y ahondar más en lo que ha dicho, pero no ha dicho una palabra", ha explicado.

| EuropaPress

De hecho, este ha recalcado que "va a mantener un silencio sepulcral sobre un asunto que en estos momentos está lejísimos de sus preocupaciones y de su cabeza".

Además, no ha aclarado en ningún caso que sus padres vayan a volver a estar juntos. "Lo siento muchísimo, ahora sí que me voy a desayunar que me quedo sin pareja si no llego temprano", ha dicho en tono jocoso.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp