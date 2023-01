Álvaro Muñoz Escassi logra lo impensable tras las sospechas de infidelidad

Álvaro Muñoz Escassi ha protagonizado una noticia sorprendente que no se corresponde con la realidad, es completamente falsa. En Socialité dijeron que había roto con María José Suárez y lanzaron una sospecha que no es cierta: ella podría haber sido infiel. Esta información no es cierta, han engañado al programa y Nuria Marín ha explicado lo que está pasando.

Álvaro Muñoz Escassi prefiere no entrar en revuelos innecesarios, pero sí ha usado sus redes para desmentir a Telecinco. El jinete ha demostrado que sigue con su novia y que está no le ha sido desleal, es un rumor totalmente falso. Nuria Marín ha pedido perdón en nombre de sus compañeros y ha explicado que en ningún momento ha habido mala intención.

Álvaro podría tomar acciones legales contra el programa, pero lo cierto es que ha logrado algo imposible: un perdón público. El rumor de infidelidad, falso e infundado, han conseguido que Nuria, en representación de sus compañeros, rectifique. Según cuenta, hay una persona que se ha hecho pasar por Escassi para hacer llegar este invento.

“Está suplantando su identidad y manchando la reputación de María José Suárez, pero el legitimado para emprender acciones legales es él. La broma es reiterada y esta persona no es la primera vez que se hace pasar por el jinete, sigue con el engaño. En el supuesto que fuera broma no le eximiría de la responsabilidad civil, a lo mejor es una broma pesada y prolongada en el tiempo”.

Álvaro ha publicado una foto para demostrar que sigue con María José, en ningún momento se ha creído nada. Las redes se han llenado de comentarios aplaudiendo lo que ha conseguido: que Socialité rectifique y que no siga investigando. Esto es imposible en otros casos, casos que han seguido adelante, a pesar de que han sido desmentidos por los protagonistas.

Álvaro Muñoz Escassi podría pedir ayuda a la justicia

Álvaro ha protagonizado grandes revuelos a lo largo de su carrera mediática y siempre ha sido él el culpable. Sin embargo, lleva un tiempo en silencio y parece que ha encontrado el amor verdadero, por eso la falsa ruptura sorprendió tanto. Aunque lo que más impactó fue que la presunta responsable era María José, algo que ahora sabemos que no es cierto.

“La víctima es Escassi porque hay intención de divulgar una noticia que no es cierta y María José es la perjudicada. El programa también ha salido perjudicado y gracias a esto sabemos que hay una persona que está suplantando su identidad. Gracias a esto se va a frenar, quizá esté haciendo lo mismo con otros famosos y desde aquí lamentamos lo que ha sucedido”.

En Telecinco han explicado que Escassi podría denunciar a la persona que se está haciendo pasar por él. Una fuente que se ha puesto en contacto con la cadena para anunciar que ha roto con su novia, algo totalmente falso. “Ya tenemos el teléfono correcto del jinete para contrastar futuras informaciones”, explica Nuria Marín.

Álvaro Muñoz Escassi está a punto de casarse

Álvaro, según informan varios medios, está a punto de casarse con María José porque confía plenamente en ella. Nunca se había escuchado nada malo de ellos, por eso sorprendió tanto la exclusiva de Socialité. Ahora está todo aclarado y puede continuar con su vida, quizá lo próximo sea anunciar la boda.

Escassi tiene claro que no va a romper su relación sentimental, de hecho está mejor que nunca. Su familia está encantada con la modelo y viceversa. El jinete conoce a todos los Suárez y se ha ganado el respeto del clan.

