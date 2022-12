Alonso Caparrós insinúa lo peor del supuesto acoso que recibió Cristina Porta

Alonso Caparrós tuvo un tenso enfrentamiento con Cristina Porta porque habló de su pasado y la periodista le acusó de llegar demasiado lejos. Han vuelto a encontrarse en el plató de Sálvame y Caparrós no ha querido dejar pasar la oportunidad. Ha dado dos noticias que tienen que ver con su vida y que están generando mucha repercusión.

Alonso Caparrós ha insinuado lo peor sobre el supuesto acoso que recibió Cristina, cree que se lo inventó para escalar en televisión. Está convencido de que siempre ha querido ser famosa y piensa que ha pisado a muchos compañeros hasta aterrizar en Telecinco. Ella lo ha negado todo, incluso ha dicho que nunca fue acosada, simplemente vivió una situación incómoda.

| Mediaset

Alonso ha explicado que Cristina ha cambiado su discurso ahora, pero que supuestamente señaló a un periodista de Punto Pelota. Según su versión, en su momento habló con un directivo para hacerle partícipe del suceso y el acusado tuvo problemas. Porta insiste en que todo lo que cuenta Caparrós es mentira y asegura que ella no vivió lo que él está contando.

“Hubo una situación que acabó con una reunión con la persona que se había acusado y yo ahí no sé lo que sucedió. En la reunión no sé lo que sucedió, pero sé que la reunión existió y yo desde ahí ya no sé más. Cristina acusó a un compañero de que estaba siendo acosada por él”, insiste el tertuliano mientras Jorge Javier Vázquez se queda atónito.

Cristina Porta no ha tardado en defenderse, considera injusto que su compañero haya insinuado algo tan fuerte sobre su pasado. “Eso es mentira, yo no utilice la palabra cosa, pero si he tenido compañeros pesados que querían quedar conmigo. Y también es verdad que hay gente que estaba por encima de mí que lo intentado conmigo, es verdad y lo digo”.

Alonso Caparrós cuenta todo: “Muy grave”

Alonso ha dejado de confiar en la antigua concursante de Scret Story, piensa que hace todo por la fama y por el poder en televisión. “Tú fuiste a la dirección de la cadena dijiste que había un compañero que te estaba acosando”, le ha dicho muy indignado. Ella lo ha negado todo y ha prometido que la información estaba completamente descontextualizada.

| EuropaPress

“Hay una persona que se puso pesada conmigo, pero yo no lo recordaba porque en toda mi carrera he tenido varios problemas. Sin más, pero Alonso está hablando de acoso y eso no era acoso, Caparrós se ha metido en un terreno de acoso muy grave”. La periodista ha dicho basta y ha prometido que no va a volver a hablar con el tertuliano.

“No me dirijas la palabra cuando estemos fuera de casa porque no soy ni pelota ni falsa. Soy muy graciosa, pero aquí no me dejáis serlo. Otra cosa no, pero yo tengo clase y elegancia así que no soy una barriobajera como dices tú”, declara Porta.

Alonso Caparrós incomoda a Cristina Porta

Alonso también ha asegurado que la colaboradora tiene un pasado sentimental oscuro. Supuestamente la madre de uno de sus novios está muy dolida con ella y no guarda un buen recuerdo. Caparrós dice que dejó a esta pareja después de una operación complicada.

“Lo que cuenta Alonso es mentira, yo ya no estoy con este chico, pero con su madre no tengo ningún problema. Fue muy buena suegra y muy comprensiva”, comenta la acusada en su defensa. El problema es que Caparrós ha insistido, así que ella ha dado más explicaciones.

“Se acabó por mi profesión porque era complicado y él no lo comprendía, yo estuve ahí, pero tenía que seguir trabajando. Dudo mucho de la información que se está dando porque su familia era muy respetuosa y no quería entrar aquí. En todos los programas que he estado han sido majos conmigo, pero aquí no caigo bien”.

