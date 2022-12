Alonso Caparrós desvela cómo ha logrado Cristina Porta hacerse famosa

Alonso Caparrós es historia de la televisión, por eso está relacionado con tantos rostros conocidos. Lo que nadie imaginaba es que hubiera trabajado con Cristina Porta, la nueva colaboradora de Sálvame. Está cansado de mirar para otro lado y ha decidido desenmascarar a la periodista porque no comparte sus presuntas estrategias.

Alonso Caparrós asegura que Cristina “querían convertirse en personaje” y que no ha parado hasta conseguir su objetivo. El problema, siempre según su versión, es que habría cumplido su sueño escalando de una forma poco lícita. Ha insinuado que acusó a un compañero de Punto Pelota, programa que le dio su primera oportunidad, de acosarla y no era verdad.

| GTRES

Cristina Porta ha hablado alto y claro y le ha advertido a Alonso de algo: debe tener cuidado si no quiere recibir una demanda. “Si tú no estabas metido en el ajo es mejor que te calles, no he dicho nada y tú no sabes nada”, le ha comentado. Caparrós ha pedido disculpas y ha reconocido que no tendría que haberlo dicho, pero la duda ya está en el aire.

Alonso promete que no ha dicho ninguna mentira, según su información Cristina acusó a un periodista que trabajaba en Punto Pelota. Se arrepiente de haber soltado la noticia porque sabe que puede tener consecuencias legales, por eso se ha disculpado. Sin embargo, no quiere que el público piense que ha mentido y ha vuelto a insistir en su teoría.

“Todos hemos lidiado y sabemos que en determinados momentos te calientas y dices cosas que no son buenas. No quiero meterme en ese terreno, es cierto que pasó algo y que hubo un problema”, declara en un tono contundente. Porta ha aceptado sus disculpas, pero no ha querido profundizar en el tema porque es un asunto que pertenece a su intimidad.

Alonso Caparrós ha contado la verdad

Alonso ha escrito un libro contando su experiencia con ciertas sustancias, así que no tiene miedo y ha retado a su compañera. Ella le ha recordado que también maneja información sobre él, pero el presentador ya no guarda ningún secreto. Lydia Lozano ha salido en su defensa y ha recordado que lo que escondía lo narró en su manuscrito, titulado Un trozo de cielo azul.

| Mediaset

Caparrós ha dejado en evidencia una realidad que los directores de Sálvame ya habían puesto encima de la mesa. Cristina Porta es la tertuliana menos querida y no cuenta con demasiados apoyos dentro del programa, son pocos los que confían en ella. Alonso ha desvelado, siempre según su versión, que se ha hecho famosa con tácticas que serían poco lícitas.

La colaboradora se ha defendido y ha dejado claro que después de Punto Pelota siguió trabajando en el Real Madrid TV. Asegura que no es cierto lo que dice en el presentador, ella se fue del programa porque le habían propuesto algo mejor. Niega que quisiera convertirse en personaje porque ha tenido oportunidades para hacerlo y no ha entrado en el juego.

Alonso Caparrós ha llegado al límite

Alonso está harto de ser prudente y ha desvelado todo lo que sabe, tiene mucha información y la quiere compartir. Lo que nadie esperaba es que fuera a ser tan directo, pero simplemente está haciendo lo que cree que es justo. Considera que Cristina no se ha portado bien con determinados compañeros y quiere que la audiencia lo sepa.

Caparrós ha causado un gran impacto, pues nadie esperaba que fuese a meterse en un terreno tan pantanoso. Sus palabras podrían tener consecuencias, por eso ha pedido perdón. Eso sí, recalca que únicamente se ha limitado a contar su experiencia con la periodista.

