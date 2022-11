Almudena Cid toma una dura decisión para salvar al hijo de su novio

Almudena Cid vuelve a estar en boca de todos los medios. Y es que, recientemente, salió a la luz la noticia de que la exgimnasta podría haber rehecho su vida al lado de otra persona tras separarse hace justamente un año de Christian Gálvez.

Es preciso recordar que la vasca y el presentador decidieron finalizar con su historia de amor tras más de 11 años de matrimonio y 15 juntos en noviembre de 2021. Sin duda alguna, si ya de por sí para la actriz fue un golpe muy duro, toda esta situación empeoró aún más cuando fue testigo de que su expareja volvía a enamorar tan solo unos meses después de la ruptura.

Asimismo, el de Móstoles empezaba una relación sentimental con Patricia Pardo, presentadora de El programa de Ana Rosa, en febrero de este año. No obstante, ahora, ha sido el turno de Almudena Cid de encontrar una nueva ilusión. Aparentemente, la escritora mantendría un noviazgo con Gerardo Berodia, pero no habría querido desvelarlo todavía públicamente por una triste razón que acaba de salir a la luz.

| Trendings

La verdadera razón por la que Almudena Cid no ha mostrado en público a su nuevo novio

No cabe duda de que Almudena Cid ha vivido uno de los peores años de su vida. Y es que no solo la exgimnasta tuvo que lidiar con el terrible proceso de separarse de su exmarido, sino también presenció cómo este volvía a ilusionarse al lado de otra persona.

Asimismo, en todos estos meses, la vasca, tal y como ella misma desveló en su momento, no tenía ninguna intención de conocer a alguien en el sentido romántico. Sin embargo, cuando menos se lo esperaba, el amor ha llegado a su puerta.

Fue en verano de este año cuando la revista Semana publicaba en exclusiva que la exnovia del presentador podría haberse dado una segunda oportunidad en el amor junto a un exfutbolista del Real Madrid, Gerardo Berodia. Y, aunque en un inicio se trataron de simples rumores, lo cierto es que las imágenes que se filtraron de ellos dos revelaron que entre estos podría haber algo más que una amistad.

Además, la misma actriz también se pronunció al respecto en su día y aseguró que simplemente eran amigos. No obstante, ahora, una fuente cercana al supuesto nuevo novio de Almudena Cid ha acabado confirmando lo que era un secreto a voces. "Llevan meses juntos y parece que la historia va en serio", empezaba diciendo.

Eso sí, según el amigo del exfutbolista, los supuestos tortolitos no podrían haber confirmado su relación de manera pública por una verdadera razón. "Gerardo no quería que se supiera nada de su historia. Le da miedo que su ex se lo tome mal y tenga repercusiones en la relación con su hijo", explicaba.

Es preciso recordar que la nueva pareja de Almudena Cid recientemente también se ha separado de su mujer. De manera que, por este motivo, no habrían mostrado su amor a los cuatro vientos, ya que prefieren que dicha situación se calme.

A pesar de ello, Almudena Cid ya conoce al entorno más cercano de su nuevo chico. Al parecer, ha conseguido hacer buenas amigas con muchos de ellos, quienes aseguran que la escritora es "muy dulce y educada".

| EuropaPress

Almudena Cid, testigo de que la relación de su exnovio con Patricia Pardo va en serio

Mientras que todo parece indicar que la relación de Almudena Cid con Berodia va viento en popa, por parte de Christian Gálvez, lo cierto es que él también puede decir lo mismo de su noviazgo con la gallega. Y es que hace unos días, la revista Pronto publicó en exclusiva unas imágenes donde se veía al presentador de lo más integrado en la familia de su chica, Patricia Pardo.

El de Móstoles acudió a la fiesta de cumpleaños de la hija mayor de la periodista y fue allí donde se vio las caras con el exmarido de esta, Fran Márquez. Con él también se lo vio de lo más cómodo, pues nada más llegar al lugar, el locutor de radio saludó efusivamente al militar.