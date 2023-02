Almudena Cid se atreve a confirmar los últimos rumores sobre Christian Gálvez

Almudena Cid ha pasado un doloroso proceso después de que su vida se partiese en dos cuando su exmarido, Christian Gálvez, se enamoró de la presentadora Patricia Pardo. Eso sí, todo este proceso fue evolucionando y ahora ha confirmado algo sobre su ex que dice muchas cosas.

Almudena Cid ha pasado un año realmente complicado, pero sabe que gracias a su familia y al trabajo las penas van doliendo menos.

Bien es cierto que a nivel anímico aún no se ha recuperado del todo, pero ya no tiene miedo a hablar de un tema que le ha provocado mucho dolor. Pero asume que ya es hora de afrontarlo como una mujer adulta.

En las últimas horas, Almudena ha estado en la presentación de La Liga Music Experience. La exgimnasta se ha emocionado al recordar la etapa de su vida más feliz, aunque cortada de cuajo cuando menos lo esperaba.

Almudena Cid confirma que ha perdonado a su exmarido

Lo cierto es que lo que más ha llamado la atención sobre las respuestas que ha dado sobre su exmarido es que ha sido muy sincera. Y ha confesado algo que nunca había hecho antes.

Le han cuestionado si ha perdonado a Christian Gálvez después de todo el tiempo que ha pasado tras la ruptura. Y la respuesta de Almudena Cid no ha dejado indiferente a los reporteros que han hablado con ella en el photocall del evento.

"Sí, lo he perdonado, porque cuando entiendes que mereces estar en esta vida de una forma sana, ves las cosas de otra manera". Así lo admitía con sinceridad y de forma más sosegada que hace tiempo, cuando apenas podía articular palabra sobre su exmarido.

Almudena, rota, confiesa que ha llegado el momento de perdonar

Preguntaba por su estado actual, Almudena Cid agradeció el interés que han puesto los reporteros en saber más de su vida. Y le cuestionaron si su corazón está un poco más recuperado con el paso de los meses.

"Me alegro mucho de que os alegréis por mí, he tenido un año muy difícil. Te das cuenta de que lo que ocurre es más normal de lo que pensamos, ahora me encuentro con mujeres que me vienen y me dicen, 'estoy en esta situación'. Esto está a la orden del día", confesaba.

"Yo he vivido como he vivido mi situación, he hecho un trabajo maravilloso. Y creo que escribir ha sido una terapia para mí, el teatro y escribir, he volcado ahí todo mi proceso. Estoy encantada, el libro sale el 23 de marzo, tengo ganas de poder hacer comunidad", admite sobre ese libro que le ilusiona tanto.

"Siempre que alguien ve sufrir a alguien que quiere, sufre"

El caso es que su familia sabe todo el sufrimiento que ha experimentado la exgimnasta olímpica por esta separación que ni mucho menos esperaba.

Los suyos han dado el callo en el momento en el que más lo necesitaba Almudena Cid. Y lo cierto es que le ha servido de mucho estar arropada por ellos. A su vez, es sabedora de que han sido una parte vital de su vida para superar este revés.

"Mi entorno ha sufrido por mí, siempre que alguien ve sufrir a alguien que quiere, sufre", sostenía Almudena en el photocall de La Liga Music Experience.

Sobre su amor actual, y a pesar de que es un hecho que ha abierto su corazón al exfutbolista Gerardo Berodia, no quiere hablar del tema.

Solo quiere disfrutar de la vida y ser feliz con él. Pero cómo evoluciona su relación con el actual agente deportivo se lo guarda para ella y para su chico.