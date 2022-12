Almudena Cid habla de su estado de salud y aclara si tiene miedo

Almudena Cid está disfrutando de una segunda juventud desde que rompió su matrimonio con Christian Gálvez. Acaba de conceder una entrevista para hablar de su estado de salud tras la separación y ha aclarado que ya no tiene miedo. Es cierto que ha necesitado ayuda, pero se ha rodeado de buenos amigos y sus problemas están más que superados.

Almudena Cid prefiere no hablar de su nuevo novio, pero sí ha dejado claro que no tiene miedo a volver a enamorarse. La ruptura con el presentador fue bastante tormentosa porque salió a la luz y todo se hizo más grande de lo que era. Aunque lo que más le dolió es que Christian se enamorase tan rápido de Patricia Pardo, un romance que causó impacto.

Almudena preocupó a sus seres queridos, su estado fue alarmante durante una temporada, pero eso ya forma parte del pasado. En Socialité, programa presentado por María Patiño, aseguraron que le habían pillado desahogándose en un restaurante. Coincidió con la actriz Melani Olivares y le contó los verdaderos motivos de su divorcio, no se dejó nada en el tintero.

Almudena ha hablado en la revista Pronto de su situación actual y ha comunicado una gran noticia: está recuperada y feliz. Se ha dado cuenta de que necesita estar bien de salud mental para disfrutar de los pequeños placeres que le hacen tan feliz. “Necesitas estar bien de salud para poder disfrutar de los pequeños momentos”, declara en el citado medio.

Cid considera que “debe continuar trabajando” en su recuperación porque es un proceso lento que requiere de mucho esfuerzo. Necesita darse el valor que se merece porque durante un tiempo se ha hecho demasiado daño. Ahora quiere caminar sola, aunque de forma inesperada se ha encontrado a un buen compañero: Gerardo Berodia.

Almudena Cid se confiesa: “Me hundí”

Almudena ha contado que atravesó una etapa bastante complicada porque de un momento a otro dejó de quererse. “Me hundí a nivel personal y de amor propio”, declara justo antes de anunciar que ha empezado una etapa maravillosa. Lo mejor es que ha perdido el temor, de hecho nunca ha pensado que no iba a volver a enamorarse después de la separación.

“No le tengo miedo al amor”, asegura la gimnasta mientras deja al margen a Gerardo para no involucrarle en ningún escándalo. Él es bastante reservado y ha dado órdenes precisas para no verse salpicado por un revuelo que no le interesa. No tiene intención de disfrutar de la popularidad de su novia, quien se ha convertido en un rostro muy respetado.

Cid está encantada con su nuevo novio, aunque prefiere que la relación no tenga ninguna etiqueta. De momento es feliz a su lado, pero se ha dado cuenta de que ella es su gran compañera, no necesita a nadie. Lo que le ha pasado ha servido de inspiración a muchas personas que se han visto en una situación parecida.

Almudena Cid prefiere contar la verdad

Almudena nunca se ha beneficiado de la prensa del corazón y podría haberlo hecho, pero prefiere ser discreta y prudente. Sí ha tenido la cortesía de contestar a todas las preguntas de los reporteros, aunque no diera datos concretos. Por eso ha admitido que ha estado mal, aunque este estado ya forma parte de un triste recuerdo.

“Me veo a mí de otra manera”, comenta en Pronto mientras habla de sus nuevas ilusiones. En el terreno profesional también le han pasado cosas muy buenas. Tiene mucho que celebrar y lo hará junto a la mejor compañía: Gerardo Berodia.

