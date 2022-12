Almudena Cid se esconde aquí mientras toma una decisión con Christian Gálvez

Almudena Cid siempre ha sido prudente, desde que publicaron su separación se ha mantenido al margen de todo. Podría haber ganado mucho dinero con el tema, pero se ha centrado en su profesión y en ningún momento ha atacado a Christian Gálvez. Ahora está escondida en una casa impactante para tomar una decisión final: perdonar a su exmarido o convivir con el rencor.

Almudena Cid se ha dado cuenta de que la prensa ha descubierto su secreto: han desvelado dónde se esconde durante la Navidad. Su deseo era aislarse del ruido mediático para tomar una serie de decisiones que van a marcar su 2023 y lo ha conseguido. El medio 20 Minutos publica unas declaraciones que dejan claro que ha decidido perdonar a su antiguo gran amor.

Almudena despedirá el 2022 en una casa situada en el País Vasco, hogar que ha recibido a su familia con los brazos abiertos. El inmueble se alquila por temporadas y su precio no es apto para todos los bolsillos, pero ha querido darse un capricho. Considera fundamental estar tranquila para trazar una ruta que le lleve por el camino correcto, no quiere odiar a nadie.

Almudena, mientras toma una decisión con Christian Gálvez, está disfrutando de un entorno paradisíaco que le permite reflexionar. Han pillado su escondite, pero no quiere más escándalos y ha decidido contar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Sí, está pensando qué hacer con su vida y ya tiene una respuesta: va a centrarse en ella misma.

“Cuando tenía mi vida en pareja creo que me olvidé del amor propio”, comenta en una entrevista que ha concedido en Lecturas. Piensa que se centró demasiado en su matrimonio y que después descubrió que no merecía la pena, no le habían recompensado. Ahora sabe que ella es su gran amor y que debe cuidarse, por eso ha decidido perdonar a su ex.

Almudena Cid habla más claro que nunca

Almudena cuenta con el apoyo de sus padres, quienes están con ella en la casa que ha alquilado en el País Vasco durante la Navidad. Ellos también están decepcionados con el antiguo líder de Pasapalabra, no esperaban que fuera así. Supuestamente el comunicador rompió su matrimonio de un momento a otro, sin dar explicaciones, y al poco ya estaba enamorado otra vez.

“No le guardo rencor, eso no va conmigo”, comenta Cid cuando habla de su exmarido, quien actualmente está saliendo con Patricia Pardo. La noticia causó mucha repercusión porque enseguida empezaron los rumores. Cuentan que hablaba con Patricia mientras estaba casado, por eso tardó tan poco en consolidar su relación con ella.

Cid reconoce que su “proceso de separación fue traumático” por dos motivos: la exposición y su carácter repentino. Es cierto que estaba atravesando una crisis sentimental, pero nunca pensó su matrimonio se fuera a romper. Ahora, desde su escondite en el norte de España, se ha dado cuenta de que las cosas fallaban por algo: ninguno tenía ilusión.

Almudena Cid pone normas para volver a enamorarse

Almudena está saliendo con el deportista Gerardo Berodia, pero ha puesto una serie de normas para volver a enamorarse. Quiere ir despacio y no precipitarse porque hace relativamente poco estaba enamorada de otro hombre. Ha disimulado durante mucho tiempo, pero ahora quiere proclamar que está ilusionada a los cuatro vientos.

“Estoy feliz y la felicidad no se esconde”, declara en un tono contundente. Ha demostrado tener un comportamiento exquisito, por eso tiene tantos seguidores a sus espaldas. Su carrera es impecable y está inmersa en proyectos que no harán más que reforzar su buena reputación.

