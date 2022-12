Almudena Cid descubre que Patricia Pardo es aún más rica

Almudena Cid es una de las mujeres que empezará el próximo año con una vida nueva. Una vida que lleva disfrutando durante estos últimos meses de 2022. Muy distinto a cómo lo empezó.

La gimnasta rompió su relación con el que fue su marido durante años: Christian Gálvez. Almudena Cid y él se habían alzado como una de las relaciones más sólidas entre famosos. El fin a su matrimonio cogió por sorpresa a muchos de sus seguidores.

Almudena Cid empezaba el año pasado marcado por una ruptura de la que le ha costado mucho recuperarse. También Christian, quien, enseguida, rehizo su vida con una compañera de trabajo, Patricia Pardo. La periodista y este se enamoraron entre los focos y su romance fue más allá del plató de televisión, donde coincidían.

| Europa Press

Ahora, parece que la suerte ha sonreído a la presentadora y compañera de Ana Rosa Quintana. A la gallega le ha tocado un pellizco de la lotería de Navidad. Ha sido lo ha revelado cuando ha sido preguntada en el mismo programa.

"Me han tocado 100 euros gracias a mi hija pequeña". Aunque, desgraciadamente para ella, había invertido mucho más en décimos de lotería. Una pequeña cantidad de dinero que, por lo menos, tapa la inversión que hizo.

Almudena Cid, más recuperada que nunca

La exdeportista nunca desveló el motivo por el que su casamiento con el presentador de Telecincono llegó a funcionar. Justo hace un año anunciaban el fin de su amor, algo que motivó la especulación sobre su ruptura. Muchos han apuntado que ha sido por la supuesta relación extramatrimonial que mantuvo Christian.

Han sido muchos los que han apuntado a Patricia Pardo, su actual novia con la que convive, como el motivo de esa separación. Almudena Cid no se librará jamás de la pregunta de los periodistas sobre su ex. La joven estuvo casada con él desde 2010 hasta 2021.

Almudena Cid fue preguntada por la relación que mantienen ahora, ya que al parecer, su despedida fue más amarga de lo normal. "Le perdono. Subía al escenario y le perdonaba cada noche, sí".

"Me quedo en mí, que me he olvidado mucho en los últimos años. Cuando me retiré atravesé una vulnerabilidad y me olvidé de pelear por lo que yo quería. Uno perdona y hace unas cosas..."

"Entendí mal el concepto del amor, porque como en el deporte creí que tenía que hacer sacrificios, y es verdad que lo conseguí. Pero descuidando una parte que luego tuvo sus consecuencias. Estoy en un momento muy bonito de sinceridad conmigo", decía Almudena Cid

"Sé lo que he hecho mal para conmigo y lo que no debe hacer. Antes de que entre nadie en mi vida, necesito tener muy claro y cambiar el patrón de ciertas cosas en mi vida", añadía.

Después de estas palabras, se ha entendido que Amudena Cid y su ex llevan una amistad, a pesar de las dudas de muchos. Por su parte, la vitoriana ha comenzado un romance con un exfutbolista, Gerardo Berodia.

