Almudena Cid confirma su reconciliación con Christian Gálvez

Almudena Cid ha tenido muchos problemas con Christian Gálvez y sus seguidores siempre han lamentado que su matrimonio acabara tan mal. La actriz ha hecho un esfuerzo y recientemente ha confirmado que se ha reconciliado con él: ya le ha perdonado. Todavía tendrá que pasar un tiempo para que sean amigos, pero de momento mantienen una relación más que cordial.

Almudena Cid, según informa el diario Nueva España, se ha reconciliado con su exmarido porque no sabe vivir en el rencor. Ha decidido perdonarle, sabe que es la única forma de seguir adelante y de empezar una nueva etapa. Gracias al esfuerzo que ha hecho ahora puede presumir de ser muy feliz, aunque no olvida que la separación ha sido tormentosa.

| Trendings

Almudena nunca ha hablado con la prensa sobre su proceso de divorcio, pero se han filtrado varias informaciones al respecto. Supuestamente el antiguo líder de Pasapalabra rompió con ella de un momento a otro, ella no se esperaba que todo se acabara de repente. Es cierto que estaban en crisis, pero había reformado la casa porque ambos querían arreglar la situación y ser felices juntos.

Almudena pasó del amor al odio y convirtió a su ex en rival, pero sus sentimientos actuales son otros. Ella misma ha hablado del tema y ha confirmado que se han reconciliado, quizá dentro de unos meses puedan ser amigos. De momento cada uno debe emprender su camino y la suerte es que no están solos: ambos han vuelto a enamorarse.

Cid ha explicado en primera persona cómo logró perdonar al presentador: lo hizo encima de los escenarios. Siempre que salía a actuar se daba cuenta de que recibían tanto amor que era injusto guardar rencor en su corazón. El medio Nueva España, autor de esta primicia, asegura que la reconciliación se ha producido en el momento más oportuno.

Almudena Cid ha roto su silencio

Almudena ha concedido una entrevista que no tenía como objetivo hablar del tema, pero ella es tremendamente generosa. Así que ha resuelto las dudas de los periodistas para que dejen de especular con un tema que no le hace bien a nadie. No es cierto que siga enfrentada a Christian, se ha reconciliado con él y está encantada.

| Europa Press

"Le perdono, subía al escenario y le perdonaba cada noche, sí”, responde cuando el preguntan por sus nuevos sentimientos. El comunicador no tardó en encontrar el amor y esta noticia causó un gran impacto, pero ahora ella también está ilusionada. No quiere etiquetar la relación, aunque hay fotos que demuestran que Gerardo Berodia le está ayudando a sonreír.

Cid ha pensado que lo mejor es perdonar a Gálvez porque no sirve de nada vivir anclada en un mal recuerdo. Ha hablado abiertamente del cambio que ha experimentado en los últimos meses.

“Me quedo en mí, que me he olvidado mucho en los últimos años. Cuando me retiré atravesé una vulnerabilidad y me olvidé de pelear por lo que yo quería. Uno perdona y hace unas cosas”, ha declarado recientemente.

Almudena Cid ha dado una lección a todos

Almudena podría haberse vengado de su exmarido, pero en el fondo no olvida que ha estado casada más de una década. Nunca le ha perdido el respeto ni el cariño, aunque sí se ha sentido decepcionada. Hay quien insinúa que empezó a salir con Patricia Pardo demasiado pronto.

Cid en ningún momento ha cargado contra nadie, solamente se ha dedicado a centrarse en su recuperación. Mentalmente necesitaba descansar y encajar los cambios que estaban sucediendo en su vida.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp