Alicia Peña pronuncia la frase que los hijos de Jorge Pérez no querían escuchar

Alicia Peña era un rostro anónimo hasta que su marido decidió participar en Supervivientes 2020, programa que le convirtió en una estrella. Peña, según han contado en Sálvame, abandonó su puesto de trabajo y empezó a hacer colaboraciones como coach motivacional. Supuestamente se sintió maravillada por el mundo de la fama y reclamó su cuota de popularidad, cuota que ya tiene en su poder.

Alicia Peña se ha convertido en la protagonista del momento: los espectadores quieren saber si se ha separado. Recordemos que su esposo fue a una fiesta organizada por la productora Unicorn y besó a Alba Carrillo, una deslealtad que nadie perdona. En Sálvame han contado que Peña estaba haciendo una vida diferente a la del colaborador.

Alicia sabe que cada vez hay más rumores que afectan a su vida privada, por eso ha pronunciado la frase más temida. En Telecinco aseguran que sus hijos nunca hubieran querido escuchar unas palabras semejantes: hay demanda. Ha roto su silencio en un escueto comunicado en el que ha dejado claro que va a denunciar a los que han dañado su honor.

Alicia prefiere no decir si continúa con el padre de sus niños o si quiere emprender una aventura en solitario. En Sálvame siguen manteniendo que “está que fuma en pipa” porque cada vez descubre más presuntas mentiras. La colaboradora Marta López cree que “le queda mucho por tragar” porque hay mujeres que quieren hablar de la famosa deslealtad.

Jorge Pérez negó incluso haberse besado con Alba Carrillo y las pruebas que ha aportado ella demuestran todo lo contrario. Alba ha dado un paso más y ha asegurado que consumaron la tensión que había entre ellos. Según cuentan en el programa Fiesta, va a recibir una denuncia porque no puede hablar de un tema íntimo, aunque sea verdad.

Alicia Peña ha roto su silencio

Alicia ha dejado por escrito una frase que le ha dejado las cosas claras a sus hijos, a ellos y a todos sus seguidores. No va a dejar que nadie pise su nombre, ha estado en silencio porque estaba muy afectada, pero ahora tiene fuerza. De hecho se ha reunido con unos abogados bastante prestigiosos y quiere hacer justicia.

“Debido a la gravedad y tras cuatro semanas sin pronunciarnos, queremos dar las gracias a las personas que nos habéis apoyado. Nuestro único fin es que se respete nuestra intimidad y privacidad”, escribe la coach en sus redes sociales. La revista Semana garantiza que su prioridad es proteger a los pequeños de la casa, siempre ha pensado en lo mismo.

“Nos hemos rodeado de profesionales que nos han asesorado y apoyado. Estamos muy agradecidos por su cercanía y comprensión para conseguir nuestro propósito: veracidad y justicia”. Estas palabras dejan en evidencia que se avecina tormenta y Alba Carrillo será la primera en caer.

Alicia Peña pasará la Navidad en familia

Alicia se ha visto desbordada por la situación porque ella no conoce bien el juego televisivo. Supuestamente quiso ser famosa en cuanto Jorge Pérez ganó popularidad, pero no está preparada. Piensa que algunos periodistas no tienen corazón porque se han aprovechado de un problema familiar serio.

Peña ha apostado por su familia, pasará la Navidad acompañada y no dejará que nada ni nadie perjudique al clan. Hay niños pequeños y ellos no se merecen estar tristes en unas fechas tan especiales.

