Alicia Peña, mujer de Jorge Pérez, confiesa que quiere irse de España

Alicia Peña está atravesando uno de los momentos más delicados de su carrera televisiva, no sabe cuál es la mejor opción. Sus secretos están saliendo a la luz y ya no puede escocerse: debe dar explicaciones cuanto antes, no puede retrasarlo más. Según ha contado, concederá una entrevista cuando se sienta con fuerzas porque en estos momentos ni siquiera sale de su casa.

Alicia Peña, según han contado en Sálvame, ha tenido una fuerte discusión con Jorge Pérez porque ha descubierto su mentira. El colaborador reconoce se ha besado con Alba Carrillo en una fiesta, pero promete que cada uno pasó la noche en su domicilio. El periodista Miguel Frigenti asegura que esto no es verdad y acusa a Jorge de ir a buscar a Alba.

| Mediaset

Alicia confía en su marido, aunque cada vez tiene más razones para poner en duda el testimonio que ha vendido. El problema es que la prensa no deja de investigar y ella está siendo una de las grandes damnificadas: no le dejan en paz. Han investigado su pasado y ha salido a la luz una información sorprendente: quiere irse de España.

Alicia quiere cumplir su sueño, desea hacer un voluntariado en África para ayudar a niños necesitados. Es madre de cuatro hijos y sabe que los pequeños de la casa son lo más importante, por eso está tan comprometida con la causa. Sin embargo, no ha llevado a cabo sus planes porque se quedó embarazada y no quiere dejar solo al bebé, no puede hacerlo.

Peña cuenta con el apoyo de su esposo, quien es un padre de primera: se ocupa del pequeño en todo lo que puede. “Es una madre que está amamantando a un niño”, recuerda la periodista Laura Fa para intentar que sus compañeros le dejen al margen. Pero no lo ha conseguido, el público quiere saber y Telecinco no va a parar hasta llegar al final de la historia.

Alicia Peña, acusada de estar ganando dinero ilícito

Alicia ha sido la protagonista de una investigación que se ha llevado a cabo en Sálvame y que no le deja en buen lugar. El reportero Omar Suárez ha visitado su tierra natal y ha hablado con sus antiguos vecinos, quienes no tienen bien concepto de ella. Le acusan de estar ganando dinero con sus problemas familiares, un sueldo que consideran poco loable.

| Cedida

Peña tenía un trabajo discreto cuando conoció a Jorge, pero después de que este participara en Supervivientes su vida cambió. Abandonó su puesto y empezó a escribir libros, una profesión que supuestamente consideraba más glamurosa. Fue entonces cuando comenzó a interesarse por los niños de África, por eso quiere salir de España cuanto antes.

Jorge Pérez ha dado la cara por su esposa y ha dejado claro que en ningún momento se ha aprovechado de la fama de nadie. Todo lo contrario, podría haber ido a muchos platós y se ha limitado a guardar silencio. Sin embargo, el colaborador Miguel Frigenti acusa a Peña de estar generando interés para ser la próxima concursante de Supervivientes.

Alicia Peña ha hecho una promesa

Alicia asegura que está hundida, de hecho no ha salido de su casa desde que salió a la luz la presunta infidelidad. Jorge se está encargando de llevar a los niños al colegio, de hacer la compra y de las tareas domésticas. Defiende que tiene “una familia de luz” y que va a luchar por su matrimonio todo lo que sea necesario.

Peña confía en él, pero cada vez tiene más motivos para pensar que ha llegado demasiado lejos. Cabe la posibilidad de que haya pasado la noche con Alba Carrillo en casa de Marta López. Esa es la información que maneja Sálvame y supuestamente hay testigos y pruebas.