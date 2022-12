Alicia Peña confirma el secreto a voces sobre su futuro con Jorge Pérez

Alicia Peña hasta hace no mucho era una auténtica desconocida para el gran público. Pero esto ha cambiado hace unos días cuando ha comenzado a ser noticia y no por sí misma sino por otra persona.

En efecto, lo está siendo porque su marido, Jorge Pérez, disfrutó de una noche 'muy cariñosa' con Alba Carrillo. Esta situación lo ha cuestionado a él como pareja, pero ella ha estado en todo momento a su lado. Le ha dado su apoyo públicamente y ha dejado claro que van a seguir juntos tras lo sucedido.

Unos planes de futuro que, a pesar de las informaciones encontradas que se han ido dando, ha confirmado una persona de su entorno.

Alicia Peña sabe lo que quiere

Peña está dolida por el comportamiento de su pareja con Alba, pero también por todas las informaciones que han ido apareciendo después. Nos estamos refiriendo a que, según Carrillo, resolvieron su tensión sexual en casa de Marta López. Y también a que han ido surgido testimonios de mujeres que cuentan que el guardia civil también 'tonteó' con ellas.

De igual modo, Alicia ha escuchado que ella y su chico lo han orquestado todo para ganar dinero. E incluso se ha hecho público que van a participar en un reality o que van a conceder una entrevista.

Ante todo esto, Alicia Peña se ha mantenido en sus trece de respaldar a su esposo. Lo ha hecho en redes con mensajes como “El amor lo puede todo y estoy aquí para apoyarle a él y él a mí. Y así poder seguir construyendo ese amor eterno e incondicional”.

Precisamente sus deseos de continuar al lado de su pareja, a pesar de lo sucedido, siguen intactos. Deseos que han sido confirmados por Bea Jarrín en el programa Fiesta. Una amiga de él que algunas afirmaciones dicen que la misma noche que el colaborador estuvo con Alba también hubo flirteo entre ellos.

La invitada lo primero que ha expuesto es que no solo Carrillo ha sufrido un ataque de ansiedad, sino que también lo ha padecido Alicia. Asimismo, ha añadido que a esta “no le gusta que se la esté metiendo en esto porque no tiene ningún afán televisivo. Ella no está sobrepasada por unos cuernos, está sobrepasada por lo que ha venido después”.

“Me refiero a tener cámaras en casa de sus padres y en el lugar donde han estado de puente”.

A esto ha añadido: “Él y su mujer ni van a hacer una exclusiva ni van a entrar en un reality. No lo van a hacer, aunque es cierto que han recibido muchas ofertas. Ellos no han aceptado ninguna, lo que han hecho es cerrar filas para proteger su matrimonio y esa familia”.

De esta manera, la periodista ha dejado claro que el deseo de Peña es continuar con su relación contra viento y marea. Periodista que ha aprovechado también su presencia en el programa para negar haber flirteado con su amigo.

Alicia Peña sabe que le llegan más problemas

Alicia Peña se habrá quedado tranquila al saber que no hubo otro affaire de su esposo en la noche de autos. Pero estará inquieta porque es consciente de que se le avecinan más problemas sobre el asunto.

En primer lugar, porque Sálvame ha sacado a la luz supuestos trapos sucios de ella y de sus padres. En concreto, se ha contado que presuntamente se han quedado con la herencia de un hombre adinerado de Palencia en detrimento de su familia.

En segundo lugar, porque Alba se ha sentado en el Deluxe para someterse al polígrafo. Lo ha hecho relatando qué sucedió entre ella y el guardia civil. Y seguro que lo que ha dicho a Alicia no le ha gustado nada.

