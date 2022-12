Alexia Rivas no puede negar por qué conoce al marido de María Pombo

Alexia Rivas es una colaboradora de Telecinco que también ha sido personaje de la prensa del corazón en más de una ocasión. Lo fue por su controvertido romance con Alfonso Merlos y también, recientemente, por una relación con Román Mosteiro. Pero parece que este último affaire ha llegado a su fin, a tenor de que ahora ha vuelto a ser portada de revista por otra historia de amor.

Ha sido pillada por la prensa con Mikel Lezama, un político del PP del País Vasco. Joven que, además, es amigo tanto de María Pombo como del marido de esta, Pablo Castellano.

Alexia Rivas, 'cazada' con su nuevo amor

La colaboradora de Ya es mediodía ha sido esta semana portada de la revista Diez Minutos. Y es que dicho medio, en exclusiva, ha conseguido imágenes de ella junto a Mikel. En concreto, las fotografías permite verlos juntos durante una romántica escapada a Navacerrada aprovechando el pasado puente de diciembre.

En el reportaje se les ve muy cómplices en todo momento e incluso también cariñosos, especialmente al chico.

Él, de 29 años, es el Secretario del Partido Popular de Guipúzcoa y también concejal del Ayuntamiento de San Sebastián. Puestos a los que ha logrado llegar gracias al impulso que le dio en su momento Borja Semper.

Del chico de Alexia se sabe también que es un apasionado del deporte. Tanto es así que es licenciado en Ciencias de la Actividad Físicas, entre otras titulaciones que posee dentro del mismo sector, y fue jugador de fútbol y también de rugby. Sin olvidar que ha ejercido como entrenador en el Centro de Tecnificación de Aragón y que es esquiador.

Estos son los datos que, por el momento, se tienen de este chico que ha conseguido que Rivas vuelva a creer en el amor.

Alexia Rivas reconoce la relación con Mikel Lezama

La ex de Alfonso Merlos ha tenido que hacerle frente en Ya es mediodía a la portada en la que aparece junto a Lezama. Y ha sido muy clara al respecto: “No puedo negar la evidencia, pero es muy temprano para hablar de pareja. Estamos quedando, nos estamos conociendo y ya está”.

Asimismo, ha reconocido que “nos conocimos hace dos meses y pico, desde entonces nos llevamos muy bien”. Luego, ante las insistentes preguntas de cómo se conocieron y entre risas, ha revelado que fue gracias al programa. Al parecer, él la descubrió mientras que hacía zapping.

| Europa Press

Alexia ha querido dejar claro que es consciente de que Mikel ha llamado la atención por su profesión y el cargo que ocupa, pero que a ella no le afecta. Ha afirmado: “A mí lo que me importa es la persona y él como persona es excepcional. Yo a él le votaría y de todo, le daría lo que quiera”.

“Sé que va a haber gente que me va a criticar por la ideología de derechas de él, pero es que yo no miro eso. A mí lo que me importa es que sea una persona respetuosa, liberal y que respete, me da igual. Le apoyo en su trabajo”.

En este punto, Miguel Ángel Nicolás ha querido saber si al novio de Rivas no le inquieta que la relación le perjudique políticamente. Cuestión ante la que la colaboradora ha afirmado: “No le preocupa para nada y si le preocupara esto está claro que no sería mi chico”.

“Cada uno se acuesta y cada uno se enamora de quien quiere”.

