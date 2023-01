Alessandro Lequio y Ana Obregón volverán a hacerlo: la fecha exacta

Alessandro Lequio y Ana Obregón van a volver a encontrarse después de un tiempo sin hacerlo. Y eso que desde que falleció su hijo, en la primavera de 2020, han estado más unidos que nunca. Se han estado apoyando en todo momento después de una desgracia que les dejó totalmente consternados.

Un duelo que han ido pasando como han podido, pero lo cierto es que el recuerdo de Álex está muy presente en sus vidas. Y especialmente en las redes de la actriz son recurrentes los posts en los que rememora la figura de su hijo, al que amaba con locura.

El caso es que por él han creado una fundación que lleva su nombre y por el que Alessandro y Ana son noticia hoy en día.

Alessandro Lequio se reencuentra con ella en un día muy especial

El próximo 3 de febrero, Alessandro y Ana volverán a verse en un acto de calado que significa mucho para ambos.

Con todo, la Fundación Aless Lequio organiza una convocatoria de prensa para hacer la entrega de donativos a entidades que investigan profundamente esta enfermedad.

Este evento será todo un sueño realizado para ambos después de dos años de lucha, "a veces sin fuerzas", como aseguró la presentadora no hace demasiado tiempo.

En la citada Fundación Aless Lequio, la presidenta es Ana Obregón y el italiano es el vicepresidente de la misma. Esta fundación era creada oficialmente el pasado verano y así lo expresaba en sus redes la actriz.

El gran acto del que estaría orgulloso Álex Lequio

"Gracias a Alessandro Lequio por tu incondicional apoyo para conseguirlo. Espero que nuestro hijo esté tan orgulloso de nosotros, como nosotros de él", sostenía emocionada en un post de Instagram.

Ella ha sido la creadora de este proyecto tan personal y el padre de Álex Lequio ha sido el encargado de conseguir financiación para la misma. "Todo lo que ha conseguido la fundación ha sido gracias a mí", sostenía a la revista Semana el colaborador de Telecinco.

"Es algo que nosotros hacemos en honor a nuestro hijo y no es ningún trabajo, es un placer", apunta Lequio. "La Fundación Aless Lequio, cuyo objetivo es captar fondos para financiar la investigación del cáncer, entregará dos donativos a distintos proyectos", desvela la nota de prensa.

Una de las entidades que obtendrá fondos para su causa "es una investigación muy seria, que es el Sarcoma de Ewing", expresaba el italiano.

"Lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer"

"La fundación tiene un capital de cuatro millones de euros que yo he conseguido. Se trata de una herencia que yo he conseguido, un señor que era amigo mío se enamoró del proyecto. Tristemente, ha fallecido", lamentaba el colaborador de Telecinco a la citada publicación.

Como él mismo detalla, su trabajo se enfoca en la búsqueda de capital que pueda "financiar proyectos como el que vamos a entregar en febrero".

A su vez, aclara que los dos han puesto todo de su parte para que salga adelante. "Lo hemos creado juntos, solo que no me gusta aparecer y no voy a aparecer", ha dicho el ex de Obregón.

Hace unos meses, Ana anunciaba que "nuestra primera ayuda económica es para Proyecto Imperas, que está realizando una magnífica labor en el diagnóstico de sarcoma", apuntaba.

"Ese cáncer raro que afecta sobre todo a niños y jóvenes. Y que pocos hospitales en España pueden diagnosticar por falta de financiación para las técnicas necesarias", hacía público en agosto de 2022. Y, sobre todo, quería dejar constancia de que "un buen diagnóstico salva vidas", aseguraba la presentadora en su momento.

