Alejandro Albalá: sus fotos privadas ven la luz y todos se fijan en lo mismo

Desde que Alejandro Albalá participó en Supervivientes 2021, concurso en donde quedó en quinto lugar, sus intervenciones en televisión disminuyeron considerablemente hasta tal punto de que apenas se lo ha vuelto a ver por Telecinco. Asimismo, de la noche a la mañana, el exmarido de Isa Pantoja desaparecía del foco mediático, pues ni siquiera su nombre aparecía en algún que otro medio.

En todo este tiempo que ha estado alejado de las cámaras, lo cierto es que se rumoreaba que el cántabro había tenido que aventurarse en el camino de emprendedor. Sin duda, una faceta que no sorprendía casi a nadie porque, como él mismo confesó nada más volver de Honduras, tenía planes de montar un negocio.

"Mis amigos me recomiendan que invierta el dinero de Supervivientes en ladrillo, pero yo estoy pensando en un negocio", explicó por aquel entonces. No obstante, no ha sido hasta ahora, que se han filtrado unas imágenes de Alejandro Albalá, cuando se ha descubierto su actual profesión.

| Telecinco

Así es la nueva profesión de Alejandro Albalá tras dejar la televisión

No cabe la menor duda de que la vida de Alejandro Albalá ha pegado un giro radical de 180º. Y es que el exsuperviviente ha pasado de estar en boca de todos los medios a estar prácticamente en el anonimato.

El cántabro saltó a la fama por ser marido de Isa Pantoja, con quien estuvo 3 años. Lo cierto es que en todo ese tiempo, las idas y venidas de la expareja dieron mucho de que hablar en su día en Telecinco.

Sin duda, el mismo exnovio de la colaboradora de El programa de Ana Rosa sabía que este tema daba suficiente contenido. Por lo que muy pronto él empezó a visitar algunos platós de televisión para, o bien poner contra las cuerdas a su entonces pareja, o para dar todos los detalles de su noviazgo con ella.

Eso sí, una vez terminado su matrimonio con la hija de la tonadillera, Alejandro Albalá volvió a estar en el punto de mira por su historia de amor con Sofía Suescun, que tampoco llegó a buen puerto. Tras años ausente de la televisión, el exconcursante de Gran Hermano DUO regresaba a la pequeña pantalla de la mano de uno de los concursos más exitosos de la cadena de Fuencarral, Supervivientes.

No obstante, su paso televisivo volvía a finalizar cuando este decidió desaparecer del foco público. Ahora, a raíz de la exclusiva que ha lanzado en el día de hoy, 30 de noviembre, la revista Diez Minutos, se ha descubierto el nuevo oficio, lejos de los medios, de Alejandro Albalá.

Asimismo, tal y como se han podido observar en las imágenes filtradas, la expareja de Sofía Suescun decidió abrir un estanco en uno de los barrios más bien situados de la ciudad de Madrid, Carabanchel.

Por otro lado, como se ha podido saber, su horario laboral es de 9 horas a 15 horas y es él mismo quien atiende a los clientes. Incluso también se encarga del orden y la limpieza del establecimiento.

| GTRES

La nueva vida de Alejandro Albalá fuera de Telecinco

Lo cierto es que, seguramente, Alejandro Albalá no lo ha tenido nada fácil para conseguir ser estanquero. Y es que para adquirir una expenduría de tabaco hay que asistir a una subasta pública convocada por Subsecretaría del Ministerio Economía y Hacienda a través del organismo autónomo Comisionado para el Mercado de Tabacos.

También existen otras formas de convertirse en estanquero, como lo son heredar el establecimiento en cuestión, o bien, recibir una donación por parte de algún familiar o persona cercana.