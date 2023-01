Alejandra Rubio toma la decisión definitiva tras los últimos rumores

Alejandra Rubio está cansada de escuchar siempre lo mismo, así que ha tomado una decisión definitiva: guardar silencio. Ha concedido una pequeña entrevista y ha prometido que hará todo lo posible para que su familia esté bien, por eso no hablará. Sabe que sus palabras están estudiadas al detalle y no quiere cometer ningún error después de los últimos rumores.

Alejandra Rubio ha descubierto que Gustavo Guillermo, el chófer y hombre de confianza de María Teresa Campos, podría ser un topo. Eso es lo que cuentan en Sálvame, programa que supuestamente ha conseguido unas grabaciones que lo dicen todo. Kiko Hernández asegura que Gustavo ha grabado a la presentadora y se burla de ella poniendo las citas en reuniones privadas.

Alejandra ha decidido que no va a opinar sobre el tema porque hay en juego un asunto importante: el bienestar de María Teresa. Ella confía plenamente en el chófer y no puede creer que le haya traicionado, así que de momento su vida seguirá igual. Carmen Borrego no quiere hablar con Gustavo porque le ha insultado, le ha llamado “sinvergüenza”.

Alejandra sabe que su madre se está ocupando de todo porque supuestamente Gustavo Guillermo le respeta más a ella. Sin embargo, la joven no quiere hacer ningún comentario en público porque sabe que los rumores ya son bastante fuertes. Intentará que la situación no se descontrole, pero tampoco puede hacer nada por vetar el tema en televisión.

“No voy a entrar en esto, de verdad que no tengo nada más que decir porque no me quiero meter en este tema. Se ha hablado mucho y no me apetece por respeto a mi abuela, que es lo primero. La gente dice muchas cosas y más en este mundo, que ya nos conocemos cómo va esto y tampoco hacerle mucho caso”, comenta.

Alejandra Rubio de momento no cree a Sálvame

Alejandra sabe que Sálvame es el programa que está detrás de las informaciones que comprometen a su familia. No quiere tener problemas con el espacio televisivo, pero tampoco va a consentir que circule ningún rumor que no sea cierto. A ella le da igual tener que defenderse, lo que no quiere es que haya alguna noticia que perturbe a María Teresa Campos.

“Si eso es verdad no me voy a meter allí, lo arreglarán entre ellos”, comenta cuando le han preguntado por el nuevo enfrentamiento. Carmen Borrego ha recibido un insulto de Gustavo y parece que la relación entre ellos está muy tocada. Sin embargo, lo único que le importa a Rubio es que María Teresa no salga salpicada en esta historia.

Rubio ha aclarado que la presentadora "está muy bien, está tranquila en sus cosas y no se mete en nada porque no ve nada". Ha aprovechado para pedir un respiro, piensa que necesita todas las Campos necesitan descansar. “Un poco de paz no viene mal de vez en cuando, así que más guerra no, por favor”.

Alejandra Rubio está obligada a dar la cara

Alejandra trabaja en televisión y debe ser amable con los reporteros, así que ha mantenido las formas. Ha atendido amablemente a la prensa, pero ha dejado claro que no cambiará de opinión. Su postura es firme y la decisión está tomada: no alimentará ninguna guerra.

Rubio también conoce bien a Gustavo, le extraña que sea él el traidor de las Campos, aunque tampoco le ha defendido abiertamente. Eso no quiere decir que no le crea, simplemente que se mantiene fiel a su propósito: guardar silencio.

