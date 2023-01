Alejandra Rubio tiene más miedo que nunca: 'Podría ser hasta delictivo'

Alejandra Rubio está asustada después de lo que escuchaba este martes en Sálvame, a través de las palabras de Kiko Hernández. Este ha vuelto a señalar a Gustavo Guillermo como autor de las grabaciones a varios miembros de las Campos, incluida la propia Alejandra Rubio.

El caso es que la hija de Terelu Campos está más inquieta que nunca después de que Kiko haya hablado de ciertos aspectos de esos audios que la comprometen. Y que podrían salir a la luz si Gustavo Guillermo quiere ganar dinero con ellos.

Todo comenzaba cuando Kiko Hernández contestaba a la nieta de María Teresa Campos, después de que esta volviese a atacarle el pasado fin de semana en Fiesta. Y es que Rubio volvió a repetir en directo que ella ya les había avisado a todos los familiares de que el colaborador madrileño les iba a traicionar tarde o temprano.

Alejandra Rubio tiene miedo de que cuente intimidades suyas

Ella demostró su fidelidad hacia Gustavo, a pesar de lo que se ha dicho, y ha vuelto a poner el foco en Kiko, que no se ha quedado callado.

“Lo he dicho 150 veces, mucho abracito, pero Kiko te la va a dar porque no es tu amigo”, decía en Fiesta. “Todos sabíamos que esto en algún momento iba a pasar”, recalcaba Alejandra Rubio. “Yo ya dije que no se fiaran de quién no se debían fiar”, sentenciaba la joven.

El caso es que Hernández, 48 horas después de esos ataques, ha sacado toda su artillería. Este ha empezado su speech con varias preguntas, mirando fijamente a la cámara para que pudiese ver bien su expresión la hija de Terelu Campos.

El tertuliano sentía “sopor” tras escuchar las palabras de la joven y afirmaba que lleva mucho tiempo dando las mismas declaraciones en televisión.

“Podría ser delictivo”

“¿En qué te he traicionado yo, Alejandra Rubio? ¿En qué he traicionado yo a Carmen, a Terelu? Pero lo más importante ¿En qué he traicionado yo a tu abuela?”, se preguntaba en pleno directo.

Por otra parte, el madrileño apuntaba que la información del topo apareció de una forma natural. Surgió por una noticia que preguntaba por qué no había salido el nombre del mismo.

Y fue él quién dio un paso adelante. “Si yo fuera otra persona más afín a la familia Campos le estaríais dando las gracias”.

“El otro día me equivoqué. Dije que la más perjudicada era Carmen Borrego, pero no, mucho más lo eres tú. Desvela detalles tuyos tan íntimos que te podrían doler tanto y que te pertenecen a ti y a tu intimidad”.

“Son hasta delictivos”, sostenía el colaborador, exponiendo el supuesto delito que cometería Gustavo sacándolo a la luz.

Kiko Hernández no descansa contra Alejandra Rubio

Kiko seguía con la intención de dejar mal a Alejandra Rubio. “Las visitas que recibe Teresa Campos por tu parte, eso también me lo cuenta a mí. Las veces que te vas, te haces un selfie y te marchas”, afirmaba ante la mirada atónita de Carmen Borrego.

Hay que recordar que el origen de esta mala relación proviene de aquella famosa comida donde se juntaron Belén Ro, Fidel y Rociíto en casa de la matriarca de las Campos.

Según contó Kiko, esta semana, en plena comida, Alejandra usó a Rocío para preguntarle a Kiko, por ejemplo, qué quería comer, sin dirigirse a él.

Un gesto muy feo que rechazó por completo su tía, Carmen Borrego. “Lo siento, pero no me lo creo”. Así desmentía a un Kiko que está muy enfadado con Alejandra Rubio por la actitud que tiene hacia él desde hace tiempo.

