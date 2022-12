Alejandra Rubio ha estado a punto de tener una casa gratis y la ha perdido

Un año más, algunos agraciados estarán disfrutando de haberse hecho con el premio Gordo de la Lotería de Navidad. Muchos, por otro lado, solo les queda fantasear con qué habrían hecho si hubiesen tenido el décimo ganador. La madre de Alejandra Rubio lo tenía más que claro, sin embargo, este año no va a poder ser.

Terelu Campos escribía sus reflexiones sobre qué es lo que hubiese hecho de haber ganado el jugoso Gordo de Navidad. Y es que, la colaboradora sabía lo primero que hubiese hecho con el dinero del premio: comprarle una casa a su hija. Así lo confirmaba hace unos días a través de su blog de Lecturas.

Terelu lo tenía más que claro

Terelu es una gran aficionada a la Lotería de Navidad y en más de una ocasión ha confirmado que incluso llega "a rozar la obsesión". Según ha contado la colaboradora, lleva más de 18 años jugando el mismo número:

"Me vuelvo un poco loca, para ser sincera. Soy maniática de tener el número de todos los sitios a los que voy habitualmente: la carnicería, la pescadería, mi trabajo, los números que juegan mis amigos en sus empresas... A un día del sorteo todavía estoy comprando lotería. ¡Es terrible!", escribe en su blog de Lecturas.

| EuropaPress

La presentadora sabe que lo justo es que, ese dinero vaya para los que más lo necesitan. Sin embargo, si ella hubiese sido la agraciada, su hija Alejandra se hubiese llevado una buena parte.

"Lo tengo claro, ayudaría a mi hija a dar una entrada para que se comprara un piso. Lo demás, lo guardaría para que a mi madre no le faltara de nada. Mi padre jugó el mismo número durante toda su vida. Años después de su fallecimiento, he conseguido ese número cada año gracias a mi amigo Juan Carlos Begara", escribe.

Pero parece que, un año más, la suerte le es esquiva a Terelu, y por el momento sus planes van a tener que esperar. No cabe duda de que, Terelu volverá a probar el año que viene para ver si finalmente se cumplen sus deseos.

Alejandra Rubio atraviesa unos momentos difíciles

Alejandra Rubio está a punto de despedir uno de los años más convulsos de su vida. La joven colaboradora ha encontrado su hueco dentro de la televisión, pero también ha tenido que afrontar varios golpes en los últimos tiempos.

| Europapress

El más reciente, la muerte de su gato Salem, algo totalmente inesperado y que relató a través de su cuenta de Instagram:

"Esta mañana me he despertado como un día cualquiera, me he vestido y cuando he ido a la cocina para hacerme el desayuno antes de irme a clase, mi gatito Magic ha venido a saludarme como todas las mañanas, pero Salem no", escribía.

"Le he visto dormido en su camita, he ido a darle un beso cuando me he dado cuenta que no respiraba", relataba.

Además, a esto se le suma que, las últimas semanas no han sido nada fáciles a nivel familiar. Todo el clan Campos se ha visto inmerso en la polémica de Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera. La familia afronta unas Navidades de lo más complicadas, marcadas por el distanciamiento.

Fue la madre de Alejandra Rubio quien mostró su rechazo por completo a la actitud que estaba teniendo José María con respecto a su madre. Una situación que tampoco estaría siendo nada fácil para María Teresa Campos, quien no soporta ver que Carmen no habla con su hijo.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp