Alejandra Rubio explica por qué Rocío Carrasco no visita a su padre fallecido

Alejandra Rubio mantiene, al igual que toda su familia, una estrecha relación con Rocío Carrasco. Para la joven esta es como una tía y por este motivo sabe el porqué ella no visita la tumba de su padre, Pedro Carrasco. Es más, conoce su opinión sobre lo que ha sucedido estos días en dicha sepultura.

Nos estamos refiriendo a que en el lugar donde descansa el boxeador has sido colocadas varias fotografías. En las mismas aparece con su hija y con la que fue su primera mujer.

Alejandra Rubio da a conocer la postura de Rocío

La hija de Terelu ha acudido este fin de semana a su puesto de colaboradora en el programa Fiesta. Un espacio donde se ha dado a conocer que la tumba de Pedro ha sido 'alterada'. En concreto, en la misma se han colocado imágenes acompañadas por textos que están escritos como si los hubiera realizado Rocío: “Papá y mamá ya estáis juntos de nuevo”.

“Ahora a ser felices. Os quiere vuestra hija”.

Se sospecha que una persona detractora de Raquel Mosquera, la que fue viuda del deportista, ha sido la responsable de dicho cambio en la lápida. Lápida que la hija del boxeador ha dejado claro en su docuserie que la iba a sustituir porque se había colocado sin su consentimiento. Y también porque tiene claro que es una vergüenza que no tenga en cuenta que en dicha sepultura también están sus abuelos.

Sea como sea, en el citado espacio se ha querido preguntarle a Alejandra Rubio por la situación. Ella, que sabe que Rocío no acude al cementerio a ver a su padre por el dolor que le causa, ha confirmado que sabe qué piensa la misma de lo sucedido.

Exactamente ha explicado: “He hablado con ella, pero muy poco tiempo porque está con gripe. No tiene ni idea de la existencia de esas fotos en la tumba. Está sorprendida porque no sabía lo que había pasado y, aunque los textos parecen que están firmados por ella, no es así”.

“Yo creo que ha sido algún fan de ella que ha ido”.

Alejandra Rubio es consciente del revuelo generado

La nieta de María Teresa Campos ha podido ver que lo sucedido en el sepulcro ha generado un enorme revuelo. Tanto es así que en Fiesta todos los colaboradores han querido dar su punto de vista de la situación.

Este ha sido el caso de Alba Carrillo: “Ella con todo su discurso ha levantado muchos clubes de fans, una marea a su favor. A mí lo cierto es que lo que ha pasado me parece extralimitarse y no lo apoyo. Más hablando incluso en su nombre”.

“Es que en todos los sitios hay gente a la que se le va un poco”.

Alejandra Rubio ha visto que también ha querido hablar Beatriz Cortázar. Lo ha hecho diciendo: “Fan viene de la palabra fanático y, a veces, cuando levantas ciertas polémicas y se remueven cosas también hay mucho fanático. Y este hace lo que no se debe hacer, a los muertos que los dejen en paz”.

“Pero claro es que si los muertos salen a la palestra, pues no nos extrañemos de que fanáticos hagan este tipo de cosas. Son cosas deleznables”.

Y Rubio ha sido testigo de que ante este comentario, Alba ha vuelto a tomar la palabra. Exactamente ha manifestado: “Tú puedes hablar de tus muertos, lo que no puede hacer nadie es utilizarlos”.