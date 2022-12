Alejandra Rubio enseña la casa que ha perdido el hijo de Carmen Borrego

Alejandra Rubio, como cada año, está disfrutando de las fiestas junto a sus seres queridos. Tanto es así que en Nochebuena ha estado rodeada de los suyos. Es más, ha presumido de la vivienda y de la comida de la que han disfrutado en Navidad Las Campos.

Quien se ha perdido esta reunión y los manjares que han degustado ha sido su primo, José María Almoguera. Claro, porque el hijo de Carmen Borregose ha distanciado de su familia materna tras las polémicas entre esta y su mujer, Paola Olmedo. Ha perdido tantas cosas que ve imposible reconciliarse con el clan.

Alejandra Rubio ha mostrado la casa que han elegido las Campos para celebrar las fiestas. Un domicilio que José María ha perido porque sigue sin hablarse con su familia.

Alejandra Rubio presume en redes

Alejandra Rubio es muy familiar, especialmente en estas fechas en las que nos encontramos. Fechas en las que se está reuniendo tanto con su familia paterna como con el clan Campos, el de su madre. Y con este es con quien ha disfrutado de una rica comida de Navidad.

En redes sociales, concretamente a través de sus stories, es donde ha mostrado la casa donde ha estado y los alimentos que ha comido. Dos cosas de las que José María Almoguera este año no está disfrutando. Y no lo está haciendo porque ha decidido romper toda relación con su mediática familia, lo que tiene destrozada a Carmen Borrego.

Según lo que nos ha mostrado Alejandra, han saboreado desde patés hasta jamón pasando por langostinos, aceitunas, quesos y diferentes tipos de panes. Y todos estos productos los ha mostrado en la mesa donde se han sentado para disfrutar de la cita. Una mesa cuidadosamente decorada y donde no han faltado ni velas ni un hermoso centro de flores.

Alejandra ya no pierde el tiempo en disimular: su primo, el hijo de Carmen Borrego, lo ha perdido todo. Está dolido con todas las Campos y no quiere entrar en casa de Terelu.

Alejandra Rubio, cada día más cerca de su tía

La colaboradora de Fiesta ha pasado así fechas muy señaladas al lado de su tía Carmen. Es cierto que en el pasado tuvieron distintos conflictos, que las llevaron a intercambiarse todo tipo de reproches públicos. Pero parece que todos estos problemas los han superado, tanto es así que Alejandra se ha convertido en uno de sus grandes apoyos en este momento tan duro que está viviendo.

Esta estrecha relación que ahora mantienen la hemos podido ver ahora en Instagram. Y es que Borrego ha subido a sus redes una fotografía en casa de Terelu junto a su sobrina y a su hija, Carmen Rosa. Fotografía en la que las tres aparecen sonrientes y que se ha acompañado de este texto: “Con mis niñas guapísimas ¡Feliz Navidad!”.

Rubio es consciente de que la colaboradora de Sálvame se ha intentado mostrar lo más feliz posible por tener a su familia al lado. Aunque sabe que, como se suele decir, la procesión va por dentro. Aunque no lo haya manifestado, en su interior habrá notado muchísimo la ausencia de su hijo por primera vez en unas fechas tan señaladas.

Buena muestra del dolor por la citada ausencia es que justo un día antes de la anterior instantánea compartió otra con sus seguidores. En esta ocasión la tía de Alejandra subió una foto en la que sus hijos y sus sobrinos eran muy pequeños. Junto a la misma escribió: “Navidades espectaculares, seguro que volverán”.

Una publicación esta que ha traído consigo que muchas personas le den ánimo y fuerza a Carmen. Así, Chelo García-Cortés le ha dicho: “Claro que volverán”.

Entre los seguidores anónimos también le han dejado mensajes como: “Nos pasa a todos. De un año para otro siempre cambia algo. Cuando José María tenga a su bebé se dará cuenta del amor a un hijo”.

En esta misma línea encontramos: “Una madre es una madre, no has hecho nada malísimo. Tu nuera me parece lamentable” y “Un hijo que no quiere a su madre no merece tus lágrimas. Valórate”.

