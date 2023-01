Alejandra Rubio confirma lo de su boda y enseña la foto del vestido

Alejandra Rubio está pasando las fiestas navideñas junto a su madre, Terelu, y de las mismas ha dado cuenta en redes sociales. Por estas se ha convertido en noticia y también porque ha compartido con los espectadores de Fiesta cómo será su traje de novia. Ha confirmado lo de su boda: tardará unos años en llegar.

En todo momento, ha negado que vaya a haber boda próxima con su novio, Carlos Agüera. Están bien como están y no necesitan pasar por el altar para ser más felices. Pero Alejandra tiene claro que sí quiere casarse en el futuro y ya tiene elegido el look que lucirá.

Es más, Alejandra Rubio no ha dudado en mostrar el diseño en el programa donde trabaja y sus seguidores, por tanto, han salido de dudas al respecto. A pesar de que le gusta tanto el negro, irá de blanco y el corte le permitirá resaltar su estilizada silueta.

Alejandra Rubio, orgullosa, muestra su traje de novia

Alejandra Rubio hace un año y medio que está con Carlos, con el que incluso vive bajo el mismo techo. Ellos intentan mantener alejada su relación de los medios para disfrutar plenamente de la misma. Relación que se ha ido consolidando y que les ha llevado incluso a ampliar la familia que han formado, lo han hecho adoptando un gato.

Ella y su chico son jóvenes y, por ahora, no tienen intención de contraer matrimonio. Sin embargo, es algo que quieren hacer en el futuro. Tan claro lo tienen que incluso ella ya ha elegido su traje de novia, que no ha dudado en mostrarlo en el programa Fiesta.

Lo ha hecho cuando estaban hablando del próximo enlace de Kiko Matamoros y Marta López Álamo.

Al hacer referencia a dicha ceremonia, se le ha preguntado a Alejandra si ella va a dar el paso pronto. Su respuesta ha sido que no, pero ha admitido que ya sabe cómo irá vestida.

Tanto es así que ha querido mostrar una imagen del atuendo que ha seleccionado y la primera en verlo ha sido la presentadora, Emma García. Esta ha dicho: “Me encanta el estilismo que tiene elegido para cuando se case”.

Acto seguido, Alejandra Rubio, usando su teléfono móvil, ha desvelado el citado traje. Y al tiempo que lo ha enseñado a cámara, ha explicado: “Es muy sencillo, de corte recto, pegadito y de corte sirena. Luego la espalda va al aire”.

Alejandra Rubio ha elegido un look que da de lo que hablar

Alejandra Rubio, al desvelar cuál es el traje que llevará el día que se case, ha generado numerosos comentarios. Alguno de los colaboradores de Fiesta no han dudado en destacar que es similar al que ha llevado alguna famosa en su enlace. Así se ha dicho: “Eva González se casó con un diseño muy parecido, que le daba protagonismo a la espalda”.

Acto seguido, los compañeros de la joven le han indicado: “Nos gusta mucho, ya te puedes casar”. A lo que ella ha respondido entre risas: “Dejarlo todavía”. Lo que sí ha hecho es afirmar que está deseosa de asistir al matrimonio de Kiko y Marta: “Tengo ganas porque va a ser increíble”.

Sobre la celebración, Alejandra ha metido la pata porque ha confesado que el banquete va a ser en el hotel Ritz. Después, ha reconocido que no ha pensado qué les va a regalar y que “para empezar nos iremos de despedida. Marta va a ir guapísima seguro, no sé qué traje se va a poner, pero espero que me lo enseñe cuando lo tenga, y va a tener varios cambios de look”.

“Ella lo tiene todo muy pensado, porque lo lleva planeando mucho y tiene muchas ganas”.

