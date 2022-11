Alejandra Rubio confiesa si Rociíto realmente quiere a sus hijos

Alejandra Rubio siempre ha dado la cara por su amiga Rociíto, más que amiga le considera parte de su familia y quiere protegerla. Por eso ha dejado claro que el vínculo que mantenía con sus hijos era excelente, nunca tuvieron ningún problema serio. Rubio asegura que todo cambió con el divorcio de Carrasco, pero antes Rocío y David Flores adoraban a Carrasco.

Alejandra Rubio le ha plantado cara a una de sus compañeras para defender a Rociíto: no consiente que nadie le acuse de mala madre. “A mí mis hijos me adoran”, presume Makoke bajo la atenta mirada de la nieta de María Teresa Campos. La joven estalló al escuchar esta frase y acusó a la andaluza de tener muy poca sensibilidad con el tema.

Alejandra está cansada de escuchar siempre el mismo argumento y ha dejado claro que su “tía Rocío” tiene derecho a defenderse. Es cierto que la justicia no le ha dado la razón en el último juicio, pero eso no quiere decir que haya perdido la batalla. La heredera de la Más Grande demandó a Olga Moreno, le pedía 150.000 euros y el juez ha desestimado la demanda.

Alejandra sabe que Makoke es muy amiga de Olga, por eso le ha defendido delante de los espectadores de Fiesta. La ex de Kiko Matamoros acusa a Carrasco de no haber luchado lo suficiente por sus pequeños y dice que a ella no le habría pasado lo mismo. No confía en su testimonio y ha dudado de su verdad porque ella tiene la otra versión, la de Antonio David Flores.

Rubio ha explicado que Rocío nunca renunció a sus pequeños, asegura que se los arrebataron de un momento a otro. Lo más grave, según su punto de vista, es que siga habiendo colaboradores que cuestionen este relato tan doloroso. Piensa que Rociíto ha estado demasiado tiempo callada y que ahora tiene derecho a defenderse.

Alejandra Rubio tiene una acalorada discusión

Alejandra cuenta con el apoyo de su presentadora, Emma García ha recordado que la situación emocional de Carrasco era complicada. La vasca le ha dado un voto de confianza, cree en su verdad y piensa que está en su derecho de sacarla a la luz. No todos están de acuerdo con ella, por ejemplo la periodista Paloma Barrientos, quien se niega a hablar del tema.

Rubio ha ofrecido su testimonio a Fiesta, programa en el que colabora semanalmente, para dejar claro cuál es la única verdad. Asegura que David Flores adoraba a su madre, ella ha sido testigo de la complicidad que existía entre ellos. Reconoce que no tuvo contacto con Rocío, pero está convencida de que ella también estaba encantada.

La hija de Terelu Campos no entiende el aluvión de críticas que está recibiendo Carrasco porque solamente se está defendiendo. Denunció a Olga Moreno porque esta habló de un tema que pertenecía a la privacidad, nada más ni nada menos. Rubio está convencida de que la empresaria quiso hacer daño, por eso no considera justa su victoria judicial.

Alejandra Rubio ha compartido vivencias con Rociíto

Alejandra se mantiene firme y no tolera que nadie dude de la versión de Rociíto porque ella la ha vivido en primera persona. Reconoce que de Rocío no tiene tanta información, pero asegura que David sí sentía pasión por su madre. Carrasco adora a sus dos hijos, a pesar de que lleve muchos años sin tener relación con ellos.

Rubio está contando la verdad y se altera al escuchar que le llevan la contraria. Confiesa que Rocío ha sufrido mucho porque siempre ha querido a sus pequeños, nunca ha dejado de hacerlo.