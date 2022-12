Alejandra Rubio anuncia que el ser más querido de su familia ha fallecido

Alejandra Rubio se fue de casa cuando cumplió 18 años, primero vivió en el centro de Madrid y ahora a las afueras de la capital. Ha formado una bonita familia junto a su novio Carlos y era muy feliz hasta que ha descubierto la muerte de un ser especial. Rubio tiene dos gatos, uno se llama Magic y otro Salem, estaba muy unida a ellos y ahora debe despedirse de este último.

Alejandra Rubio ha escrito un bonito texto tras perder a su mascota y es evidente que le ha afectado demasiado. Ha dejado claro que tenía una “conexión especial" con el animal, así que le costará mucho asumir su muerte. Su familia, la que forma junto a su novio, no será la misma y necesitarán bastante tiempo para recuperarse del susto.

| La Noticia Digital

Alejandra ha desvelado que se ha encontrado el cuerpo sin vida de su gato, se ha llevado un buen susto al ver lo que pasaba. “Esta mañana me he despertado como un día cualquiera. Me he vestido y cuando he ido a la cocina para hacerme el desayuno mi gatito Magic ha venido a saludarme”, empieza diciendo.

Alejandra ha explicado que Salem no ha ido a verla y en ese momento se ha preocupado, así que se ha desplazado hasta “su camita”. En ese momento se ha dado cuenta de que había dejado de respirar, se ha espantado y ha pedido ayuda. Enseguida ha guardado la calma porque es una mujer muy fuerte y ha asumido que su mascota había fallecido durante la noche.

Rubio cuenta con el apoyo de su madre para superar este bache, quien vive a escasos metros de ella. Todo hace pensar que Terelu ha sido la que le ha acompañado en todo momento, pues alguien ha estado a su lado. Carlos estaba trabajando, así que lo más normal es que la presentadora se haya trasladado con urgencia a casa de su hija.

Alejandra Rubio cuenta todo lo que sabe

Alejandra tiene una conexión muy especial con sus seguidores, por eso quiere compartir con ellos lo que está pasando. Reconoce que ha sentido “un miedo horrible” cuando ha visto a Salem y por un momento se ha quedado paralizada. “No respiraba”, explica en su cuenta de Instagram.

| Trendings

Rubio está preocupada por su otro gato, quien no deja de buscar a su compañero porque siempre estaban juntos. “Me da mucha pena porque no para de buscarle y no sabe que Salem no va a volver”, comenta en un tono bastante serio. Según cuenta, sus amigos siempre hacían bromas y le decían que se parecía demasiado a su animal.

“Todos mis amigos siempre me han dicho que Salem era yo en gato”, comenta la hija de Terelu visiblemente afectada. Por suerte vive muy cerca de su madre y ha podido refugiarse en ella, tienen una relación muy concreta. Más que familia son amigas porque tienen muchas cosas en común y comparten las mismas aficiones.

Alejandra Rubio siempre protege a los suyos

Alejandra no quería trabajar en televisión, pero ha heredado el talento de su clan y no ha tenido más remedio que hacerlo. Brilla en Telecinco y también se está preparando para ser actriz porque ese es su verdadero sueño. La colaboradora iba a clases de interpretación justo cuando ha descubierto que su gato tenía un problema.

Rubio y su novio están encantados, forman una familia preciosa que ha podido con todo. En su momento recibieron críticas, pero es evidente que el amor está por encima de todo.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp