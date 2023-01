Alejandra Prat deja de esconder lo de su madre y se atreve a dar el paso

Para Alejandra Prat, todos estos meses no han sido nada fáciles. Que saliera de la noche a la mañana su hermano, Federico Prat, a hablar públicamente sobre su adicción a las drogas, era algo que, sin duda, la periodista no se esperaba.

Se trataba de un secreto familiar, pues, al ser un asunto bastante delicado, ningún miembro de la familia Prat quería que se diera a conocer mediáticamente. Como era de esperar, surtió el efecto contrario: la noticia pasó a ser de lo más comentado de aquella semana.

Sin duda alguna, Alejandra Prat no está atravesando su mejor etapa a nivel personal a raíz del problema de salud de su hermano, Federico. No obstante, a la vida de la periodista se le ha sumado un nuevo golpe. En esta ocasión, se trata de su madre.

| Antena 3

La dura situación que atraviesa la madre de Alejandra Prat

En general, la familia Prat, entre ellos, Alejandra Prat, siempre ha sido bastante discreta en cuanto a su intimidad. De hecho, suelen cuidar hasta el más mínimo detalle que revelan sobre su vida privada.

Pero todo esto cambió cuando el pasado mes de agosto, el hermano de Alejandra Prat, Federico, concedió una entrevista en la que afirmó el problema que tenía con las drogas. "Estoy viviendo en la calle porque no me queda otra", explicó en su momento.

En su día, los únicos que se pronunciaron sobre este drama fueron la madre de Alejandra Prat y sus dos hermanos, Joaquín y Andrea. "Mi hermano Federico es un ser maravilloso con un corazón de oro", contó, por su parte, Andrea.

"Es y ha sido siempre querido en casa, educado, cariñoso, sensible y es, desgraciadamente, también un adicto. Escogió vivir en el sur y continuar con su adicción. Nuestra familia es una piña para lo bueno y para lo malo, y así va a seguir siendo", prosiguió.

Ahora, meses después, la colaboradora de Y ahora Sonsoles se ha atrevido a dar un paso que antes no se atrevía a dar. Y es que ha roto su silencio sobre este drama familiar en la revista Lecturas. "No sé si ayuda o no, pero, teniéndolo en casa, sabemos lo que es, un drama familiar", decía Alejandra Prat.

"Afortunadamente, hay gente que sale y ese es el mensaje, pero lo primero que hay que hacer es pedir ayuda y estar seguro de que necesitas ayuda". Como se podía esperar, esta situación no solo está afectando a la misma Alejandra Prat, sino también a su madre, Marianne Sandberg.

Tal y como la periodista ha confesado, su progenitora está pasando por una época muy difícil debido al estilo de vida que lleva su hijo. "Pienso en ella y todo lo que ha tenido que vivir. Ella ha sido una viuda increíblemente fuerte, pero con lo de mi hermano ya... ¡Vamos, la admiro profundamente!", reflexionaba emocionada Alejandra Prat.

| Canal 8

Alejandra Prat: "Lo mejor era afrontarlo"

Por otro lado, Alejandra Prat ha defendido la postura que en su momento toda la familia adoptó respecto a esta compleja situación. "Nosotros pensamos que lo mejor era afrontarlo directamente cuando salió públicamente y no esperar a que salieran más comentarios".

"Muchísima gente nos escribió y me chocó la cantidad de personas que tiene a alguien cercano con este problema, lo grave que es y lo asequible que es llegar a la droga o al alcohol, porque el alcoholismo es otro gran problema", explicaba.

"Yo no sé si se cae en ello por falta de información o por vulnerabilidad", así zanjaba con una reflexión este tema Alejandra Prat.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp