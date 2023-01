Alberto Chicote empieza el año con una amarga noticia que descoloca todo

Alberto Chicote está de estreno en la octava temporada de Pesadilla en la Cocina, una entrega que está dando mucho que hablar. Especialmente por el último invitado al que ha ayudado el famoso cocinero.

En esta ocasión, Alberto Chicote se ha desplazado hasta Puertollano, provincia de Ciudad Real, para prestar sus servicios a Chema el pasado 22 de diciembre. Este manchego es el dueño del restaurante Leña y carbón. Sin embargo, todo se ha descuadrado por lo último sucedido: el participante ha sido detenido por violencia de género.

Esto ha descolocado a Alberto Chicote, quien mantuvo numerosos rifirrafes durante su ayuda, pues las condiciones en las que estaba el restaurante no eran las más idóneas. Tampoco lo era la forma en que trataba a sus trabajadores: Chema echaba la culpa a sus trabajadores de la bajada de facturación que experimentaron en el negocio.

| LA SEXTA

Ahora se ha sabido que la mujer del participante sufría malos tratos por parte de su marido. Así lo han informado los medios locales, refiriéndose a su nombre completo: José María Laguna.

Chicote ha empezado el año con mal pie, no esperaba recibir esta noticia tan amarga.

El hombre acudió a casa de su exmujer en Nochebuena con el propósito de hablar con sus hijos, con los que no había hablado desde el 22 del pasado mes. Es decir, dos días solo.

Cuando llegó, el detenido mantuvo una fuerte discusión con su exmujer hasta el punto en el que intentó agredirla, presuntamente. La mujer llamó inmediatamente a la policía, de manera que se llevaron a Chema detenido.

Alberto Chicote acudía antes a su restaurante

Cuando el famoso cocinero acudía a su establecimiento para poner orden, Alberto Chicote se encontró con una verdadera jungla en el negocio. Muchas de las empleadas se quejaron de la actitud déspota de su jefe.

Solo el encargado se posicionaba a favor de su jefe, Paco, quien defendía que ahí todos tienen que hacer de todo para sacarlo adelante. Ana y Elena, camareras del restaurante, por su parte, se lamentaban de las condiciones en las que tenían que trabajar.

Alberto Chicote, de hecho, mantuvo fuertes roces con el jefe. El primero fue a raíz de un pollo en mal estado que querían servir al chef. "Yo he dicho que el pollo huele a muerto", decía una de las camareras.

Al presentador le supo bien el pollo, sin embargo. Alberto Chicote le ofreció al participante que oliera el ave, algo que rechazó Chema. "¿No? ¡En serio? Pues tienes un problema", le dijo rotundamente.

"Si veo que algo está malo, lo tiro a la basura, me suda la polla. Si me he tenido que gastar uno, me he tenido que gastar dos, ¿no me voy a gastar un euro?", le atacó violentamente.

Conforme seguía el programa, Alberto Chicote recibió insultos y las malas actitudes del jefe de cocina. Este le mandó "a tomar por culo" en numerosas ocasiones. Algo que, obviamente, no gustó nada al chef, ya que no solo él fue diana de malas palabras, sino también sus empleadas.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para leer GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp