Albert Rivera y el mensaje que muestra cómo está su hija después de todo

Albert Rivera ha podido saber a través del último mensaje que ha publicado Malú en sus redes sociales cómo se encuentra su hija después de todos los rumores que giran en torno a sus padres.

Hace varios meses, los medios de comunicación de nuestro país apuntaron a una posible separación de Albert Rivera y la cantante, rumores que se intensificaron durante las vacaciones de verano. Esta polémica no ha afectado a la hija de Rivera, algo que el expolítico ha descubierto gracias a un mensaje de la cantante. La niña se encuentra bien, de hecho está más feliz que nunca.

| Europa Press

Y es que, mientras que la artista decidió pasar varios días junto a su hija y su familia en Cádiz, Albert Rivera permaneció totalmente desaparecido del foco mediático.

Ahora, y con su separación en tela de juicio, Albert Rivera ha tenido la oportunidad de leer las duras reflexiones que Malú ha compartido con todos sus seguidores de Instagram, donde ha hablado, entre otras cosas, de su hija Lucía.

Albert Rivera sabe que Malú no se olvida de su hija

Albert Rivera es consciente de lo complicado que ha sido este 2022 para la madre de su hija pequeña. Y es que, tal y como ella misma ha asegurado en sus redes sociales, este año ha estado marcado por el "miedo".

Este domingo 1 de enero, la cantante ha acudido a su cuenta de Instagram para hacer un balance de todo lo que ha ocurrido en estos últimos 12 meses.

| Europa Press

"Hace exactamente un año trataba de expresaros la emoción que sentía por todo lo que estaba por venir. En cierto modo mentí un poco, o más bien eludí una parte… Sentía emoción, sí, pero también tenía miedo, mucho miedo", ha comenzado escribiendo la pareja de Albert Rivera.

Según ha confesado la propia Malú, sintió miedo "a volver a enfrentarme a un escenario, a no estar preparada, a no sentirme cómoda ahí arriba, miedo a mi voz, a mi capacidad física". En definitiva, a no estar a la altura después de meses alejada de los escenarios.

Lo pasó tan mal que los días se pasaron volando y cuando se quiso dar cuenta, "ya estaba ahí, se apagaron las luces y salí". Y, aunque fueron momentos de mucha duda, "bastó una milésima de segundo para volver a respirar y sentirme plena".

"Solo tuve que dejarme llevar para quitarme todos esos temores de mi cabeza. Volvía a mi lugar, mi hábitat y mi cuerpo lo sabía, pero a mi cabeza le costaba más".

A partir de ese momento, la todavía pareja de Albert Rivera ha aprendido a disfrutar de "cada viaje y cada concierto, de mi gente y he aprendido a colocar las expectativas donde tienen que estar, en la basura".

"Me he preocupado por mí, por mis miedos. He aprendido que solo tú puedes boicotearte y que no hay nada más importante que vivir en paz contigo mismo para que todo fluya", ha asegurado la cantante, poniendo el foco una vez más sobre su actual situación sentimental.

Y es que, a pesar de que no ha habido confirmación por ninguna de las partes, los rumores de separación entre Malú y Albert Rivera siguen sobrevolando sobre sus cabezas.

| La noticia digital

Aunque ahora se han visto intensificados después de comprobar que la artista no ha mencionado ni una sola vez al expolítico. De quien sí ha hablado, ha sido de su hija Lucía y del resto de sus seres queridos:

"Tengo una hija sana y feliz, la oportunidad de expresarme con mi música para todo el que me quiera escuchar, amigos que me quieren, y a los que quiero, y una familia increíble a la que resumo mejor llamando tribu".

Para finalizar, la todavía pareja de Albert Rivera ha querido despedirse de este 2022 "con lágrimas de emoción por todo lo que me ha enseñado, por todo lo que he vivido y por mostrarme lo verdaderamente importante de la vida".

Y, a pesar de que empieza el 2023 "con miedo" y sabiendo que "aún me quedan batallas", lo va a afrontar con "fuerza, con ganas, con serenidad y teniendo muy claro qué me hace feliz".

