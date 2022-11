Alba Carrillo tiembla al recibir una llamada de la mujer de Jorge Pérez

Alba Carillo se ha convertido en la protagonista indiscutible de la semana y lo cierto es que está bastante afectada. No le gusta llamar la atención de los medios por estos motivos, pero no puede hacer nada y no va a intentar escapar. El programa Fiesta anunció que se había besado con Jorge Pérez, uno de sus compañeros de Telecinco, y salieron muchas pruebas.

Alba Carrillo reconoce que la situación se descontroló de un momento a otro y promete que ninguno tuvo intención de pasar a mayores. En Fiesta han dudado de esta versión porque, según cuentan, entre los colaboradores había demasiada tensión acumulada. De hecho la mujer de Jorge llegó a ponerse en contacto con Carrillo hace unas semanas a través de una llamada.

Alba conversó con la esposa de su amigo y le aseguró que entre ellos no había más que un juego, no se atraían de verdad. Alicia, así se llama la aceptada, confió en las palabras de la modelo y le felicitó por lo bien que generaba espectáculo. También le agradeció que fuera tan amable con Jorge porque él no tenía tanta experiencia en televisión.

Alba, siempre según la versión de Telecinco, al principio se asustó y luego se dio cuenta de que Alicia no quería ninguna guerra. El problema es que “ya no le ve con los mismos ojos” porque piensa que la tertuliana no fue sincera con ella. Eso sí, en ningún momento le ha responsabilizado de lo sucedido porque solo hay un culpable: Jorge Pérez.

Carrillo ha pedido perdón, ella es una mujer soltera, pero sabía que su compañero tenía un compromiso bastante fuerte. Promete que no era consciente del daño que estaba haciendo y sus palabras siguen generando mucha repercusión. En las redes hay críticas, pero también hay muchos usuarios que están a su lado porque creen que no ha hecho nada malo.

Alba Carrillo, tocada y hundida: “No estamos enamorados”

Alba ha dejado claro que nunca ha sentido amor por Jorge, todo ha sido un juego inocente que se ha descontrolado en una fiesta. En su momento habló con la mujer de su amigo y le prometió que no había nada entre ellos, por eso está tan afectada. Lo colaboradores de Emma García se han posicionado a su lado y han recalcado que ella no tiene la obligación de explicarse.

Carrillo le ha mandado un mensaje a Alicia para intentar que esté más tranquila porque realmente está preocupada por su bienestar. “Es normal que a ella le hayan dolido esas imágenes, pero estamos diciendo que no hay nada más ni lo va a haber. No es una relación paralela, no estamos enamorados y claro que lo pueden salvar perfectamente”.

La modelo quiere que el matrimonio siga adelante, no quiere ser la responsable de ningún fracaso sentimental. Según cuenta, a ella le han sido infiel en varias ocasiones y no quiere participar en un escenario similar. Promete que no hay más imágenes de las que han salido a la luz y que no durmió con Jorge, pasó la noche en casa de Marta López.

Alba Carrillo quiere conservar la amistad

Alba sabe que tanto Jorge como ella se han equivocado, en sentidos diferentes, pero ambos han cometido errores. Sin embargo, quiere seguir siendo su amiga porque considera que mantienen una amistad que merece la pena. “Es mi amigo”, insiste en Fiesta con la mirada triste, arrepentida de haberle puesto en un compromiso tan fuerte.

Carrillo prefiere no hablar de la llamada que le hizo Alicia hace unos meses, pero ha aclarado que no se conocen en persona. “A Alicia personalmente no la conozco, pero la conozco a través de él porque siempre estamos hablando de nuestras familias”. Esto demuestra que nunca han intentado esconderse, lo único que hay entre ellos es cariño y respeto.