Alba Carrillo, en shock al recibir el último mensaje de Jorge Pérez

Alba Carrillo ya habría recibido el contundente mensaje de Jorge Pérez. El ganador de Supervivientes 2021 decidió abandonar por completo la vida pública para seguir alimentando a la prensa. Ahora, el ex guardia civil ha estado mano a mano junto a su abogado para tomar una decisión en firme.

Jorge considera que su derecho al honor y a la intimidad se ha visto perjudicado y piensa tomar cartas en el asunto. El colaborador ha estado revisando todo lo que se ha dicho sobre él en televisión para responder a través de una demanda. Sin embargo, la modelo no piensa permanecer callada y también está dispuesta a tirar de la manta si Jorge sigue adelante.

Alba Carrillo ya habría recibido la denuncia

No cabe duda de que, el affaire de Jorge y Alba Carrillo ha sido el tema más polémico de los últimos meses en la prensa del corazón de nuestro país.

| Telecinco

Todo el entramado ha rellenado horas y horas de televisión en los principales programas del grupo Mediaset. Sin embargo, uno de los protagonistas, Jorge Pérez, decidió poner tierra de por medio y desaparecer del foco por completo.

El ex guardia civil se marchaba, junto a su familia, a Palencia donde intentaba por todos los medios que la prensión mediática se relajara. Pero esto resultó bastante complicado, ya que, por otro lado, Alba Carrillo continuó aportando nuevos detalles sobre la gran 'noche de amor'.

Alba solo logró avivar aún más la polémica con sus incendiarias declaraciones en Viva la vida o su entrevista en Sábado Deluxe. Hace una semana, Jorge volvía a ser visto por Madrid, y según reveló la periodista Isabel Rábago, el motivo era bien claro. El ex guardia civil estaba preparando la demanda que mandaría a Alba Carrillo por todo lo que ha contado sobre aquella noche:

"Él lleva tres días en Madrid, él ya está en la fase de tomar las riendas de este asunto y está teniendo varias reuniones con su abogado. Se están visionando absolutamente todas las declaraciones que se han hecho en televisión y él está solo, precisamente, por este motivo, revelaba Rábago hace unos días.

Y parece que la periodista estaba en lo cierto. Ayer, Kiko Hernández afirmaba que Alba Carrillo ya habría recibido el último mensaje de Pérez. Una demanda donde se detalla cómo las palabras de la modelo han dañado el honor y a la intimidad del ex guardia civil.

Marta López también será demandada

Pero Alba Carrillo no ha sido la única que ha recibido noticias de Pérez. Kiko aseveraba que Marta López también recibirá otra demanda por parte del colaborador. Y aunque ninguna de las dos lo han confirmado, López tiene muy clara su postura.

| GTRES

A Marta no le estaría gustando nada este juego que está llevando Jorge. La ex gran hermana confesaba que tenía unos mensajes muy comprometidos que no lo dejarían en buen lugar. Y parece que no tendría problemas en revelarlos si Jorge continúa con sus pasos

"Lo que haya pasado conmigo y con Jorge antes, ha pasado en confianza. Pero que me deje ya en paz, que sea un hombre valiente y que reconozca lo que ha hecho”, advertía López.

La colaboradora de Sálvame ha dejado claro que ella no tiene ningún interés en formar parte de esta guerra, y que lo último que buscaba era hacer daño a alguien:

"Estoy cansada de que digas que los de la tele somos gentuza y que estamos compinchados para arruinaros la vida. No tenemos ningún afán", aseveraba.

