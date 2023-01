Alba Carrillo se harta y lanza una advertencia a la mujer de Jorge Pérez

Tras un mes alejada del foco mediático, Alba Carrillo reaparecía anoche en el plató de Sábado Deluxe y, una vez más, no ha dejado indiferente a nadie. La colaboradora de televisión se sometió a un test de personalidad y aprovechó para responder a todas las polémicas de las que había sido acusada.

La modelo demostró anoche que no tiene ningún miedo al burofax que recibió por parte de Jorge Pérez. El guardia civil avisó a la modelo de que pensaba tomar medidas legales si no dejaba de hablar de él en televisión. Sin embargo, Alba Carrillo ya se ha cansado de esta situación y lo ha revelado todo al respecto.

La colaboradora confesó con todo lujo de detalles que no tenía ningún miedo a acciones legales y que pensaba seguir hablando. Además, la modelo fue más allá y mandó una advertencia a Alicia Peña.

Alba Carrillo, sin miedo a nada

Alba Carrillo se ha convertido en el personaje estrella de los últimos meses con su affaire con Jorge Pérez. La colaboradora optaba por alejarse de los medios de comunicación, eso sí, tras haberse recorrido todos los platós de televisión posibles.

| Telecinco

Sin embargo, la colaboradora se vio sobrepasada por la presión y decidía abandonar su puesto de trabajo. Alba pasaba unas Navidades tranquilas rodeada de los suyos y alejada de polémicas.

Pero parece que ese tiempo de desconexión ya ha llegado a su fin. La colaboradora ha vuelto con las pilas cargadas, y más fuerte que nunca. Ayer, Alba volvía a sembrar la polémica con su aparición en Sábado Deluxe, aunque lo cierto es que volvió con una actitud mucho más conciliadora.

La colaboradora se aventuró a hablar sobre el famoso tema del burofax que había recibido. Los últimos pasos que se conocieron de Jorge Pérez es que pensaba tomar medidas legales, ya que, según consideraba, se había mancillado su honor e intimidad.

Aunque Alba pensaba guardarse ese tema para su programa: "Me ha llegado el burofax y es contestable, pero la publicidad se paga. Y yo llevo en el Fresh desde el primer día", sentenciaba la modelo. Pero, finalmente, Alba sí se pronunció sobre el tema.

"En el burofax me pedía que dejase de hablar cuando llevaba un mes fuera de la tele. No sé cómo no tenga cámaras en mi casa", explicaba

"También, me ponía que me retracte cuando en el Deluxe yo dije que no me acosté con él. La tensión se puede resolver de muchas maneras, yo ya lo vi en la fiesta. ¿Qué relación íntima tuve con él?", aseguraba Carrillo.

Alba Carrillo lanza un dardo envenenado a Alicia Peña

Pero, como era de esperar, Alba Carrillo también tenía otro dardo listo para la mujer de Jorge Pérez. La colaboradora fue preguntada por el tema de las infidelidades, aprovechando el tema de la canción de Shakira. Y es que Alba tiene muy clara su postura.

| Telecinco

La colaboradora, sin mencionar de forma directa el nombre de Alicia, mandó un consejo a la coach motivacional. "Abre la puerta y le dices 'adiós, chico'. No me lo como otra vez y atento contra la otra", explicaba Carrillo, haciendo una clara alusión a Alicia Peña.

Ahora, la colaboradora busca reincorporarse a la televisión. Y parece que tiene nuevos planes, según ella misma confesó anoche. Alba está muy centrada en terminar la carrera de criminología, y uno de sus grandes sueños sería ser colaboradora de sucesos.

"Me encantaría ser colaboradora de sucesos o policía judicial, en eso estoy. Termino este año y me gustaría especializarme en esto. Aunque ser colaboradora del corazón tampoco es fácil, aquí también hay puñales, sangre", revelaba.

