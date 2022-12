Alba Carrillo: quién querría que fuera la madrina de su hijo con Jorge Pérez

Alba Carrillo está atravesando una situación delicada y quiere salir de la misma contando la verdad, por eso ha dado un golpe en la mesa. En un primer momento protegió a Jorge Pérez y aseguró que no habían mantenido relaciones íntimas, pero no es verdad. Estuvieron juntos en el salón de Marta López, quien confirma que los colaboradores tuvieron más que besos.

Alba Carrillo le ha concedido una entrevista a Marta, quien ha acudido como reportera para interrogar a su gran amiga. Esta misión la tendría que haber hecho el presentador de Sálvame, pero tiene muy mala relación con Carrillo. El catalán se ha limitado a mandarle las preguntas a López y ella se las ha trasladado a la modelo, que ha respondido con humor.

| España Diario

Alba, ante la pregunta de “si usaron protección”, ha dejado claro que en ese sentido no habrá ningún problema. Fue muy cuidadosa, pero en caso de que lo hubiese le ha hecho una proposición a su amiga Marta: “¿Te gustaría ser la madrina?”. La exgran hermana ha respondido que sí, que le daría “mucho amor”, pero que no podría darle demasiado dinero.

Alba insiste en que es “muy limpia para sus cosas” y en que no habrá restos de lo que pasó en el sofá de su compañera. Marta López cuenta que cubrió el sofá con una funda y en Sálvame le han pedido que lleve esta prenda para analizarla. La ex de Feliciano López no tiene nada que esconder y ha dado permiso para que la investigación siga adelante.

Carrillo, haciendo gala del humor que le caracteriza, ha hablado con su amiga y ha respondido a todas las preguntas. “Si no hubiese usado precaución, ¿te gustaría ser la madrina?”, ha comentado en un tono muy elocuente. Después, para evitar confusión, ha explicado que esto sería imposible porque la famosa noche actuaron con mucha responsabilidad.

Alba Carrillo está decepcionada con Jorge Pérez

Alba pensaba que esta historia no iba a dar para tanto, por eso mintió y miró por el bienestar de su compañero. Después se ha dado cuenta de que “ha ido diciendo cosas por detrás” que no son ciertas y ella ha reaccionado. Ha tomado la decisión correcta: ser sincera y recalcar que ella es una mujer soltera, no tiene que rendir cuentas ante nadie.

| MTMAD

Carrillo le ha recordado a Jorge que ella “también tiene familia” y que “un hijo no es menos que cuatro”, por eso está tan molesta. Es madre y no quiere que su pequeño se vea afectado por este revuelo, de ahí que haya empezado a hablar tan claro. No va a someterse a la máquina de la verdad porque es de La Fábrica de la Tele y ella trabaja en otra productora.

La modelo le ha dado permiso a Marta para que se siente en el Polideluxe y aclare todas las dudas que siguen en el aire. “Lo hago yo y lo dono o lo cobras tú”, ha dicho la antigua concursante de Gran Hermano a modo de compromiso. Carrillo quiere que todo se acabe cuanto antes porque no quiere que su familia sufra, por eso se lo está tomando todo con humor.

Alba Carrillo prefiere no volver a hablar con él

Alba se ha dado cuenta de que lo mejor es guardar las distancias, por eso no ha vuelto a hablar con Jorge Pérez. El modelo asegura que quiere abandonar la televisión porque su mujer está pasando un momento realmente complicado. No permitirá que Alicia dude de él, así que ha decidido desaparecer durante una buena temporada.

Carrillo está sorprendida por la versión que va contando Jorge: dice que fue a buscarla a su casa porque “estaba indispuesta”. El tertuliano Rafa Mora ha trasladado esta versión y la polémica no ha tardado en llegar.