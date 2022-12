Alba Carrillo, a punto de fugarse de España con Jorge Pérez

Alba Carrillo lleva días siendo protagonista absoluta de la prensa rosa y todo por su más que tonteo con Jorge Pérez en una fiesta. La historia entre ellos ha dado mucho de lo que hablar y ha generado numerosas informaciones. Pero ella, para acallar rumores e insinuaciones, se ha sometido al polígrafo del Deluxe.

Lo cierto es que ha sorprendido con muchas afirmaciones, pero especialmente con una. Ha relatado que, después de su encuentro íntimo, él le propuso viajar juntos a París.

Alba Carrillo desvela los planes que él le propuso

La colaboradora de Fiesta tras salir a la luz su flirteo con el guardia civil ha intentado dar la cara en todo momento. Y esto le ha granjeado muchísimas críticas y ataques furibundos, que la han llevado incluso a sufrir una crisis de ansiedad. Aunque ahora ha decidido tomar las riendas de la situación y dejar de esconder la verdad.

| telecinco

Ha acudido al Deluxe, donde se ha sometido al polígrafo. Esta prueba ha permitido descubrir que Alba y Jorge ya llevaban tiempo tonteando, aproximadamente un año. Así, ya tenían este juego cuando la mujer de él, Alicia Peña, estaba embarazada de su cuarto hijo, que ha nacido recientemente.

De la misma manera, se ha podido saber que Carrillo y Pérez tuvieron relaciones íntimas la 'noche de autos'. Incluso parece ser que él tenía intención de repetir antes de que el escándalo saliese a la luz. Según ella ha confesado y el poli ha dicho que es verdad, el colaborador le propuso hacer una escapada juntos a París.

Y sobre este asunto la invitada del programa ha sacado a relucir su sentido del humor. Lo ha hecho al decir que “no me ha merecido la pena. He tenido polvos mejores que este y me han costado menos disgustos, pero bueno fue bien”.

Alba Carrillo da datos absolutamente inesperados

La ex de Fonsi Nieto ha sido muy clara durante estos días sobre lo que ha sucedido entre ella y Jorge. Días en los que se ha tirado por tierra, con distintas informaciones, la imagen de él de marido abnegado, fiel y enamorado. Por ejemplo, han aparecido testimonios de famosas que dejan claro que a él le gusta mucho tontear.

Alba ha contribuido ahora a subrayar que Pérez no es como parece. Sí, porque además de contar la intimidad que tuvieron o las propuestas que él le hizo, ha realizado otra confesión más en este sentido.

| España Diario

Ha relatado, y el polígrafo ha dicho que dice la verdad, que hablaban medio en broma de que él se separara de su mujer. Una broma en la que el guardia civil llegó a decir que Alicia se quedara con el bebé, que es muy pequeño. Y que él se quedaría "con los otros tres que son de la edad de Lucas (el hijo de Alba)".

“Luego, nos compramos una furgoneta y nos vamos todos de viaje”.

| Telecinco

Asimismo, la modelo ha admitido que antes de la fiesta no hubo encuentro sexual “porque no nos atrevíamos a quedar solos. Y es que sabíamos que si quedábamos solos, algo podía pasar”.

Y ahí no ha quedado todo, ha afirmado con rotundidad que la noche donde pasó lo que pasó entre ellos, él tonteó de él fue con más personas. Exactamente, ha señalado a Cristina Porta y a Bea Jarrín. Flirteó con esta última y acabó provocando el enfado de Alba, quien se marchó a casa de Marta.

Fue durante el trayecto en taxi a dicha vivienda donde la modelo ha admitido que llamó a Jorge para reprocharle lo sucedido. Le dijo: “Eres un sinvergüenza, me has estado calentando toda la noche y ahora te vas con esa”. Unas palabras que a él le hicieron reaccionar y acabó acudiendo al citado hogar para allí intimar.

