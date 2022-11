Alba Carrillo le pone un doloroso apodo a la mujer de Jorge Pérez

Alba Carrillo ha hablado con todos los periodistas que le han preguntado porque no tiene absolutamente nada que esconder. Reconoce que ha cometido un error al acercarse a Jorge Pérez porque es un hombre casado, pero no es la responsable de nada. Ella es soltera y no tiene compromisos, tendría que haber sido el modelo el encargado de frenar la situación.

Alba Carrillo besó a Jorge en la fiesta de Unicorn, productora que ambos consideran como “una gran familia”. No quieren entrar en detalles, pero reconocen que están molestos porque no esperaban que les fueran a grabar, se sienten traicionados. Carrillo usó un tono muy prudente al principio de la historia, pero después ha cambiado porque cree que están siendo injustos con ella.

| Cedida

Alba, según informa Terelu Campos en Sálvame, se refiere a la mujer de su amigo como “la doliente” en sentido peyorativo. Supuestamente le llama de esta forma porque exige que le traten con el mismo respeto que está recibiendo ella. La colaboradora recuerda que tiene una familia y un hijo, así que no consentirá que se traspasen ciertas líneas rojas.

Alba ha concedido una entrevista en Ya es Mediodía y ha admitido que tiene “una conversación pendiente” con Jorge. Se ha enterado de que va diciendo cosas por detrás que no se corresponden con la realidad y quiere pedirle explicaciones. Él parece no estar por la labor, de hecho quiere distanciarse de ella para que su esposa se sienta más cómoda.

Carrillo ha explicado que suele ser cariñosa con todos sus compañeros, a pesar de que con Jorge notaba una conexión especial. El problema es que está casado y para no sentirse culpable le ha responsabilizado a ella, eso es lo que realmente le ha molestado. Promete que en ningún momento forzó ninguna situación e incluso ha intentado que Alicia, la gran afectada, estuviera lo mejor posible.

Alba Carrillo ha estallado: “Ya está bien”

Alba reconoce que está molesta y que no entiende el comportamiento de su amigo, pues le ha señalado como única responsable. “Yo estoy ya de dramas hasta la punta de las narices”, comenta durante su entrevista con Joaquín Prat. “Esto ha sido una cosa que le pasa a todo el mundo, que hace todo el mundo y ya, vamos a dejar de dramatizar”.

| Mediaset

Carrillo, siguiendo los datos aportados por Terelu Campos, se refiere a Alicia Peña, esposa de Jorge Pérez, como “la doliente”. La presentadora piensa que este gesto “es muy de Alba”, pero también piensa que tiene motivos para estar molesta. Carmen Borrego ha apoyado esta teoría y ha dejado claro que la tertuliana “se está comportando como una auténtica señora”.

La ex de Feliciano López ha hecho una promesa: no va a destapar ningún secreto, solamente va a limitarse a responder. No quiere hacer daño a su compañero porque está casado, pero tampoco va a dejar que nadie le haga daño de forma gratuita. Ella también tiene un hijo “y un proyecto de vida”, así que exige que las cartas estén sobre la mesa cuanto antes.

Alba Carrillo ha perdido la paciencia

Alba ha llegado al límite, está cansada de recibir acusaciones y va a destapar la verdad en cualquier momento. No lo hará a modo de venganza, pero sí para defenderse de todas las críticas. Sabe que Jorge Pérez “ha dicho cosas por detrás” y está muy decepcionada.

Carillo tiene motivos para estar molesta, pues hay demasiadas personas hablando de su vida privada. También le han acusado de intentar seducir a Iván González, bulo que él mismo se ha encargado de alimentar. La situación ha llegado hasta tal punto que la modelo ha lanzado una advertencia: tomará acciones legales.