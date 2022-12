Alba Carrillo, pillada con Fonsi Nieto: la imagen que lo dice todo

Alba Carrillo está viviendo unos días muy complicados después de que se vieran imágenes y vídeos de su más que tonteo con Jorge Pérez. Ella, a pesar de ser la que está soltera, ha recibido numerosos ataques, incluso de compañeros de cadena, y ha escuchado mentiras. Todo esto la ha fastidiado, pero no ha impedido que continúe con su vida.

No está dispuesta a 'esconderse' tras la polémica suscitada, por lo que ha acudido a una fiesta. Sí, ha asistido a la celebración de cumpleaños que Fonsi Nieto, su ex y padre de su hijo, ha organizado. De esta manera han dejado patente que se llevan genial y que mantienen una gran amistad.

Alba Carrillo, otra vez de fiesta

La colaboradora de Ya es mediodía disfrutó hace unos días de la reunión de Navidad de Unicorn y allí fue donde sucedió todo con Jorge. Las imágenes de los dos en la misma y lo que pasó después entre ellos sigue dando mucho de lo que hablar. Pero mientras que él ha optado por callarse y alejarse de todo, Alba no.

Carrillo tiene claro que a ella no se le puede reprochar nada, porque no tiene pareja, y no está dispuesta a ocultarse. Por este motivo, ayer acudió al 44 cumpleaños de Fonsi, que se celebró en el Teatro Kapital de Madrid. Una celebración a la que ella asistió muy sonriente y ataviada con un vestido largo de color negro, zapatos de tacón rojos y abrigo.

| GTRES

La modelo no quiso perderse esta cita, a la que el anfitrión fue con su nueva novia, Maider Barthe.

Aunque años atrás vivieron momentos muy tensos, ahora Carrillo mantiene una estupenda relación con el padre de su hijo. Tanto es así que ha reconocido que se siente una especie de tía del segundo vástago de Nieto con su pareja anterior, Marta Castro.

De este modo, anoche Alba consiguió olvidarse durante unas horas de la polémica en la que se ha visto envuelta.

| EuropaPress

Alba Carrillo ya no se calla

La colaboradora de Telecinco ayer dio un paso crucial para acallar la rumorología en torno al asunto de su flirteo con Pérez. Así, harta de que se la atacara y de que él no la defendiera, ya anunció por la mañana en su podcast que iba a dejar de callarse. Contó que estaba dispuesta a contar la verdad, ya que él no sacaba la cara por ella cuando ella sí lo hacía.

Por este motivo, en Ya es mediodía, Alba expuso que pensaba que Jorge era un amigo y que por esta razón había intentado protegerlo. Sin embargo, se había dado cuenta de que la víctima en este asunto era ella misma. Y es que “él y su mujer han trazado una estrategia y, según me han contado compañeros, han querido echarme a mí todo el muerto”.

| Mediaset

Tan enfadada y decepcionada se encontraba Carrillo que intentó zanjar todas las especulaciones sobre hasta dónde habían llegado en su tonteo. De ahí que afirmó: “Se han empeñado en decir que yo iba a por él, pero todo esto viene de mucho tiempo atrás. No se había consumado, no nos habíamos visto fuera de la tele hasta el otro día”.

“Pero aquí había una atracción física y sexual entre los dos”. A lo que añadió: “La tensión sexual se ha resuelto”. Unas palabras con las que deja muy claro que esa noche intimaron, lo que no sabemos cómo le sentará a la mujer del guardia civil.