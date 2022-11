Alba Carrillo se lía con un famoso casado y con hijos: los vídeos

Alba Carrillo se ha convertido en la protagonista de este fin de semana por una noticia que le ha situado en el punto de mira. Tal y como ha anunciado Emma García en Fiesta, ha besado a un hombre casado y con hijos: el modelo Jorge Pérez. “Él está con nosotros yo pensaba que no iba a venir, pero está aquí y muy afectado”, explica la presentadora.

Alba Carrillo ya manifestó que se sentía atraída por el modelo, el problema es que está casado y tiene cuatro hijos. Todo esto ha pasado a un segundo plano en la fiesta que ha organizado Unicorn, productora presidida por Ana Rosa Quintana. El Teatro El Principito ha sido testigo del evento y de la infidelidad, una infideldiad que dará de qué hablar.

| Mediaset

Alba cuenta con el apoyo de sus compañeros, también con el de su presentadora, quien ha intentado quitar hierro al asunto. “Yo no sé cómo solo ha salido un rollo de esa fiesta porque fue un fiestón”, comenta Emma García con una sonrisa. La reportera María Verdoy se ha desplazado hasta la sala para reunir a los testigos y recopilar la información que falta.

“En el interior de este lugar anoche hubo brindis y risas, pero también hubo traición. Quiero que desde casa nos traslademos hasta aquí para comprender todo”, informa María.

Alba está preocupada porque nunca quiso meterse en una familia, de hecho a ella le hicieron algo parecido. Jorge se ha presentado en fiesta para acabar con todos los rumores y dejado las cosas claras. “Tengo ganas de dar explicaciones y vamos a ver”, ha comentado cuando se ha enterado de que hay vídeos.

Alba Carrillo habría besado al modelo delante de todos

Alba, según lo que han contado en Fiesta, siempre se ha sentido atraída por Jorge, él también ha confirmado esta teoría. “He amanecido en mi casa y antes de nada tengo que decir yo le había contado a mi mujer lo que había pasado. Antes de que se viene nada he ido con la verdad por delante, no podía ser de otra manera”, explica el colaborador.

| Mediaset

Carillo está sorprendida porque en ningún momento se esperaba que le estuvieran grabando. “Yo he visto 21 vídeos”, ha anunciado Emma García, para que ninguno negase la verdad. “A mí me han llegado 17”, reconoce Jorge Pérez, el único que tenía un compromiso.

“Sé que hay muchos vídeos, los he visto todos y sabía que me estaban grabando, si lo hubiera querido ocultar lo hubiera hecho. Era consciente de lo que estaba pasando, hay que entender una cosa: yo con Alba tengo una relación excelente. Siempre hemos tenido esa tensión, pero siempre habiendo un respeto por parte de ambos”.

La ex de Feliciano López está en el punto de mira, pero realmente ella no ha hecho nada malo. Antes de entrar reconoció que tenía ganas de pasárselo bien. A nadie le ha sorprendido que el modelo haya caído rendido a sus brazos.

Alba Carrillo, traicionada por su amiga

Alba se ha quedado realmente sorprendida: una de sus amigas le ha traicionado. Estamos hablando de Marta López, la autora de una de las imágenes. Jorge Pérez promete que nunca besó a Carrillo, asegura que no traspasó los límites.

“La gente va a querer ver lo que quiera ver, pero yo tengo que contar mi verdad y soy consciente de todo. Con mis defectos y con mis virtudes soy así, es verdad que pasó y cuando me equivoco lo digo, tenía que parar ese juego. Yo no tengo nada que decir en contra de Carrillo porque la responsabilidad es mía”, argumenta Jorge.

“Yo he visto todos los vídeos y no nos besamos, lo niego porque no nos morreamos, claro que lo niego y contundentemente. Te lo digo mirándote a los ojos”, le cuenta el modelo a Emma García.