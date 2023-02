Alba Carrillo irá a Telecinco sin ropa interior por un motivo de peso

¡Alba Carrillo vuelve a sorprendernos! Esta vez, la colaboradora ha decidido despedirse de la lencería en su día a día. ¿Pero por qué? Parece que Alba Carrillo ha tomado esta decisión por una buena razón. ¿Qué puede ser? ¿Es una señal de protesta o una acción reivindicativa? ¿O hay algo más detrás de esta curiosa decisión?

Alba Carrillo se suma a un curioso reto

La modelo y colaboradora no deja de darnos momentos únicos. Hace tan solo unos días Alba Carrillo revelaba algunas de las intimidades entre Marta Castro y Fonsi Nieto. Por no hablar del escándalo que se vivió en Navidades por su relación con su excompañero Jorge Pérez.

En esta ocasión ha saltado a la palestra por anunciar que iría una semana a trabajar sin bragas. Esta decisión fue motivada a raíz de una noticia durante su sección ‘Fresh’ en Ya es mediodía. En dicha pieza informativa, se daba a entender que usar lencería no era tan necesario e higiénico como se cree.

Evidentemente, esto dio pie a muchas risas y comentarios ante lo cual Verónica Dulanto tuvo una idea. La sustituta de Joaquín Prat lanzó el reto de ir una semana sin prendas interiores. Ni corta ni perezosa, Alba Carrillo se ofreció como voluntaria.

Visto lo visto, no cabe duda del carácter impulsivo de Alba Carrillo, algo que le ha traído inconvenientes en más de una ocasión. “Yo no hay reto que no asuma. ¡Acepto el reto!”, decía decidida.

| TELECINCO

Ante esta gran declaración de intenciones, Miguel Ángel Nicolás se quiso apuntar a esta inusual petición. “Pues yo no te dejo sola. ¡Yo también!”, afirmaba el colaborador de Telecinco.

De esta manera, tanto Alba como Miguel Ángel se comprometían a ir esta semana entera sin nada debajo. Parece que esto no supone ningún problema a la modelo que quería empezar con el reto en ese mismo momento.

“O sea que tengo que venir 7 días sin bragas y tú (Miguel Ángel) sin calzoncillos... Qué maravilla. Pues me las voy quitando”, afirmaba Alba Carrillo mientras hacía el amago de bajarse la ropa interior.

No obstante, la colaboradora ha dejado claro que sí que seguirá usando sujetador. “Sujetador lo llevo, a mí el pecho me duele”, confesaba.

| Mediaset

Lo cierto es que esta práctica tiene bastantes ventajas como una mejor transpiración de la zona. De igual manera, se evitan los roces, las irritaciones y las marcas que suelen dejar. Aunque Alba Carrillo no tiene de qué preocuparse, ya que ella utiliza “braguitas cortadas a láser y no son de Bridget Jones”.

Alba Carrillo da todos los detalles

Alba Carrillo ha confesado que se ha sentido muy libre y cómoda al prescindir de las braguitas. “Mi experiencia está siendo estupenda, no noto mucha diferencia”, comentaba.

Asimismo, afirmó que se sentía “más libre, más a gusto” al ponerse las mallas para ir a entrenar al gimnasio. Aunque sí que es cierto que sintió algo de temor ante la posibilidad de que gente descubriera que no llevaba bragas.

Quien parece que lo está pasando peor es Miguel Ángel Nicolás. La experiencia que está viviendo el periodista dista mucho de la de su compañera. “No sé si voy a llegar a hacer el reto porque mis testículos me cuelgan y me hacen daño”, se quejaba.

| YouTube (FormulaTV)

Habrá que estar expectantes a cómo siguen las cosas para Alba Carrillo y su compañero de programa. ¿Le pillarán el gusto a eso de ir en plan ‘comando’?