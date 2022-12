Alba Carrillo intenta ligar con un presentador y se lleva un buen corte

Alba Carrillo lleva acaparando un sinfín de titulares en la última semana tras el escándalo del beso con Jorge Pérez. La modelo tiene muy clara su postura al respecto, y ya se ha pronunciado. Alba no piensa dejar que nadie la denigre y mucho menos que su imagen se va perjudicada.

Sin embargo, un nuevo acontecimiento ha vuelto a colocar a la colaboradora de televisión en el centro de la polémica. Alba hacía arder las redes sociales con su comentario subido de tono a un famoso presentador de la cadena: Joaquín Prat. Pero el presentador del Programa de Ana Rosa le paró los pies en seco a Alba Carrillo.

Alba Carrillo y el sugerente mensaje a Joaquín Prat

Si algo caracteriza a Alba Carrillo es que no tiene pelos en la lengua, la modelo ha sabido como nadie hacerse un hueco en la pequeña pantalla y sabe sacarle partido. La colaboradora se ha visto envuelta en muchas polémicas durante su trayectoria en televisión, sin embargo ella siempre se ha mostrado fuerte.

Ahora, con todo el revuelo de Jorge Pérez, Alba ha dejado claro que no va a permanecer callada y que piensa hablar. Así lo ha hecho en el plató de Ya es mediodía, presentado por Joaquín Prat.

| Telecinco

Y ha sido en ese mismo plató donde han saltado las chispas entre el presentador y la colaboradora. Eso sí, no de la manera que le hubiese gustado a la modelo.

Alba acudía al programa para hablar sobre toda la polémica del beso. La modelo intentó justificar su reacción, dejando claro que ella actuaba así con sus compañeros. Y se aventuró a lanzarle un dardo de lo más juguetón al presentador:

"Estaba siendo como soy con todos. A Miguel Ángel Nicolás le toco el culo, a ti no te lo toco, porque todavía no tenemos tanta confianza, pero ya te lo tocaré", revelaba la modelo.

Sin embargo, esto no fue recogido de la mejor de las maneras por el presentador. Parece que a Joaquín no le hizo nada de gracia este comentario, y cortó en seco el tonteo que intentaba generar Alba:

"Conmigo pinchas en hueso. Yo estoy enamoradísimo. Estoy muy enamorado", sentenciaba Prat.

Y es que el presentador vuelve a tener el corazón ocupado por una nueva ilusión, Alexia Pla.

Prat, quien no suele hablar demasiado sobre su vida privada, compartió con sus seguidores de Instagram el romántico viaje a Colombia que había hecho con su nueva pareja.

Alba Carrillo, cansada de la polémica

La ex concursante de Supervivientes ha revelado que la presión mediática a la que está siendo sometida es totalmente desproporcionada. Y sobre todo, ha confesado estar muy disconforme con la actitud que está teniendo Pérez:

"Hay cosas de él que no me están gustando. Lo de decir juego peligroso o montar un drama... ¡Estoy hasta las narices del drama!", afirmaba en Ya es mediodía.

| Mediaset

La modelo no entiende el revuelo que se le está dando al asunto, y ha asegurado que se está cansada del tema:

"Qué juego peligroso ni que mierdas, vamos a dejar de dramatizar, de ser santos. Yo ya no puedo más, tengo un límite. Basta ya de tanto dramatismo que esto es algo que pasa cualquier noche", aseveraba Carrillo.

La colaboradora sabe que tiene que hablar las cosas con Jorge en privado:

"Me falta una conversación con él, porque ha dicho cosas por detrás que no me han gustado nada, son innecesarias. Estoy un poco disgustada", afirmaba.