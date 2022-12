Alba Carrillo, hundida: el exmarido de su amiga cuenta la verdad

Alba Carrillo continúa siendo la protagonista otra semana más. Tras haberse filtrado el video en el que se veía claramente a la colaboradora tontear con su compañero, Jorge Pérez, continúan las críticas.

Actualmente se ha conocido una nueva información proporcionada por Antonio David que ha dejado mucho que desear. Además, ha afirmado que Alba Carrillo jura tener unos valores morales altos que no tiene. Flores ha comentado que la colaboradora no suele respetar a los hombres casados y con familia.

Una nueva información que afecta por completo a la joven y que no la deja en buen lugar. El tertuliano ha hecho mención a un reportaje de la mano de la revista Hola! titulado "La historia se repite". Con ello hacía referencia a otra historia muy similar de una de sus amigas.

A pesar de las continuas críticas por parte tanto de Antonio David, como de otras personas, Alba Carrillo no ha sido la única que ha recibido un duro varapalo. Ya que, el propio Flores ha recibido también de su propia medicina.

Alba Carrillo cada día en peor lugar

Después de que se hiciese público el vídeo que involucraba a la colaboradora y a su compañero, Jorge Pérez ahora parece que llegan nuevas informaciones. Antonio David ha hecho unas declaraciones esta semana que no han dejado en buen lugar a la modelo.

| Mediaset

El ex guardia civil asegura que Alba Carrillo no tiene los valores morales que dice tener. Y es que, según él ya se sabe el palo del que va con respecto a los hombres casados y con familia. Un testimonio cargado de malos comentarios al respecto.

Flores ha recordado un reportaje de la revista Hola! que se titulaba "La historia se repite". Haciendo mención así, a que esta historia se asemejaba mucho a la de Rocío Carrasco y Rocío Mestre.

Alba Carrillo condenada por Antonio David

El malagueño ha hablado sobre la situación que se vivió hace años entre Rocío Carrasco y Rocío Mestre. Una historia basada en infidelidades tanto de una pareja como a su vez, de una amistad. Según relataba la propia Rocío Mestre su amiga se estaba viendo a escondidas con Fidel Albiac.

Y es que, según Antonio "se repite el mismo patrón, estas son las ‘amiguis'". Un comentario que va directo como una flecha tanto para la propia Alba Carrillo, como para Rocío Carrasco.

A falta de valores

Según ha afirmado el propio ex guardia civil, Alba Carrillo está a falta de valores feministas. El malagueño ha hablado sin pelos en la lengua y ha asegurado que la colaboradora tiene un buen historial de relaciones amorosas con hombres casados.

Una acusación directa para la joven, que no ha dejado indiferente a nadie. A pesar de todo lo que se la está viniendo encima, al tertuliano le ha dado igual y ha continuado con su duro testimonio.

A pesar de ello, Alba Carrillo no ha sido la única que ha recibido críticas esta semana. El propio malagueño ha sido acusado en pleno directo por muchas personas que se encontraban en el chat. Todos le han recordado que él ha hecho lo mismo a Olga Moreno con Marta Riesco.

| La Noticia Digital

“No, a mí la imagen que me sacan de la discoteca con Marta, yo no estoy con Marta cinco horas en una discoteca", aseguraba. "Ese video es de tres minutos, donde yo me voy de la discoteca". "Yo no conocía a Marta y me felicita por el programa que ha hecho mi hija. Y son tres minutos de conversación. No hay más. Yo no tenía absolutamente nada con Marta“

Estas han sido las declaraciones del malagueño ante las críticas que ha recibido al igual que Alba Carrillo.