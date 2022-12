Alba Carrillo: las fotos del lugar donde se escondía con su amante

Alba Carrillo es la mujer del momento, la modelo siempre ha estado envuelta en polémicas, pero esta vez se ha superado. Tras saltar la noticia del affaire que tuvo con el ganador de Supervivientes 2020, Jorge Pérez, la prensa rosa ha dado todo un vuelco.

La química entre los dos colaboradores de televisión era muy visible, cada vez que compartían plató se podía ver cómo saltaban las chispas. Sin embargo, tras conocerse que esa historia no se ha quedado en un simple beso, todas las especulaciones han comenzado a surgir. La pareja habría pasado una noche de amor en la casa de una de las colaboradoras de Sálvame.

Así es el nidito de amor de Alba Carrillo y Jorge Pérez

Alba Carrillo mantiene una gran relación de amistad con Marta López, es muy habitual verlas juntas compartiendo momentos a través de las redes sociales. Y ha sido la colaboradora de Sálvamequien ha confirmado que fue su casa el lugar donde consumaron su amor prohibido.

| EuropaPress

El plató de Sálvameardía ayer al conocerse esta información, además Marta no tuvo ningún reparo en pronunciarse al respecto. La exgran hermana intentó ser cauta, pero no pudo evitar confirmar que Alba Carrillo y Pérez estuvieron en su casa tras la fiesta de Unicorn.

"Como yo tengo alguna información no te voy a decir lo que creo", fue la respuesta de la colaboradora al ser preguntada si ambos pasaron la noche en su casa.

Aunque Marta intentó ser cauta a la hora de revelar mucha información sobre el encuentro. Finalmente, López contó como se produjo.

"El encuentro ocurrió después, desde el taxi Alba llamo a Jorge y le dijo que iba a mi casa y Jorge dijo 'voy'. Tardó 15 minutos en llegar", afirmaba.

Miguel Frigenti preguntó a la colaboradora si fue en su dormitorio donde los dos vivieron una noche de pasión. Sin embargo, Marta fue tajante: "No me corresponde a mí, tenéis que entenderlo, yo creo que saldrá todo", sentenció. "Hablé con dirección y les dije ‘voy a decir lo que me dejen contar’. Estoy aquí con su consentimiento, si no hubiera seguido callada", afirmó.

Ahora, todos se preguntan cómo fue ese refugio donde Alba Carrillo dio rienda suelta a sus instintos más primarios con el guardia civil.

| Instagram @martalopeztv

Marta López tiene una espectacular casa en Pozuelo de Alarcón, en Madrid. La colaboradora no duda en presumir de casoplón en sus redes sociales.

| Instagram @martalopeztv

El inmueble cuenta con jardín propio, cinco baños, y lo más impresionante, seis habitaciones. Por lo que para Marta no tuvo que ser ningún inconveniente dejarle una de ellas a su amiga Alba.

Alba Carrillo recibe el apoyo menos esperado

Ahora mismo, el nombre de Alba Carrillo está en boca de todos, y la mayoría de comentarios que está recibiendo son de lo más demoledores. Sin embargo, la modelo ha manifestado que se encuentra "fuerte" y que no piensa dejar que se le ataque de forma gratuita.

Ayer, la colaboradora de televisión recibió el apoyo de uno de sus grandes enemigos en la cadena, su némesis por excelencia, Jorge Javier Vázquez.

La relación entre ambos ha estado llena de idas y venidas, pero el presentador optó por romper una lanza a favor de Alba Carrillo:

"Yo, por el conocimiento que tengo, por los años de recorrido que tengo respecto a la señorita Alba Carrillo, es que podría decir muchísimas cosas de ella, pero jamás le he pillado en una mentira respecto a si ha tenido alguna relación con alguien. Jamás de los jamases, eso es así", aseguraba el presentador de Sálvame.