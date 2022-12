Alba Carrillo estuvo con un colaborador de Sálvame mientras tenía novia

Alba Carrillo está cansada de recibir críticas y ha estallado contra todos después de darse cuenta de lo que dicen sobre ella. No consiente que Jorge Pérez le acuse de ser la responsable de lo que pasó en la fiesta de Unicorn. Asegura que estuvieron juntos porque ambos querían y promete que en ningún momento provocó ninguna situación.

Alba Carrillo ha confesado que la tensión que había entre ellos ya no existe, lo que significa que sí hubo noche de pasión. Jorge lo niega porque no ha sido sincero con su mujer, pero Carrillo está molesta y muy dolida. Siempre ha intentado mirar por el bien del matrimonio, aunque no consiente que se cuenten cosas de ella que no son ciertas.

Alba está especialmente molesta con Canales Rivera, el torero se ha posicionado al lado de Jorge y Carrillo no le perdona. Estuvieron juntos hace unos meses, pero lo que nadie sabía es que por aquel entonces Canales seguía con su novia. La colaboradora asegura que Antonio estuvo detrás de ella estando comprometido y reconoce que consumaron el romance.

Alba ha dejado claro que no va a tolerar más faltas de respeto, todos pueden tener su opinión, pero ella se merece su lugar. En ningún momento ha atentado contra la intimidad de nadie y no deja de recibir comentarios ofensivos. Los tertulianos que se han posicionado en su contra tendrán que rendir cuentas, como por ejemplo José Antonio Avilés.

Carrillo va a demandar a todos los polemistas que distribuyan información falsa y no va a quedarse callada. El caso de Canales le genera todavía más sentimientos porque hace unos meses eran amantes, o eso es lo que ella cuenta. Promete que el torero intentó conquistarla mientras supuestamente estaba comprometido y prometía amor eterno a otra.

Alba Carrillo explota: “Nos volvimos a acostar”

Alba ya no se calla, no le ha parecido bien el comportamiento de Canales y le ha dejado sin argumentos de un plumazo. “Estando con la otra nos volvimos a acostar”, comenta en Ya es Mediodía haciendo referencia a Isabel, actual novia del torero. “Te desmonto con la de Toledo, lo que nos has contado de la mujer que tanto amas, así que de mí no hablas”.

Carrillo asegura que Canales jugó a dos bandas y que fue muy poco sincero, por eso no entiende los ataques que está recibiendo. Comprende que tenga que comentar el tema, pero no tolera que se posicione en el bando contrario por despecho. Cabe la posibilidad de que el primo de Kiko Rivera se esté vengando de Alba por no haber conseguido lo que quería.

La ex de Feliciano López rompió con él cuando se enteró de lo que estaba tramando, no quería participar de un juego tan turbio. Nunca ha intentado hacer daño a la mujer de nadie y Cabales lo sabe, por eso no entiende sus críticas. El diestro ha cometido un error que pagará caro y ahora tiene que dar explicaciones a Isabel, la supuesta afectada.

Alba Carrillo ha destapado la gran mentira

Alba reitera que “volvieron a liarse mientras él estaba con su novia”, está muy dolida y quiere llegar hasta el final. Solamente hay una forma de que Canales salga ileso: que pida perdón y que deje de hablar de ella. Marta López ya le avisó de que estaba entrando en terreno pantanoso.

Carrillo está cansada de guardar las formas, por eso ha dado un golpe en la mesa. Piensa que ha cometido fallos, pero sabe que no es responsable del dolor de la mujer de Jorge.