Alba Carrillo reaparece y desvela lo que nadie sospechaba de Isabel Rábago

Alba Carrillo ha estado unas semanas sin aparecer en televisión, pero no estaba escondida: simplemente estaba siendo prudente. Ha reaparecido en Ya es Mediodía y ha explicado que está muy molesta con algunos de sus compañeros. En este grupo se encuentra Joaquín Prat, presentador del programa, y Carrillo así se lo ha hecho saber.

Alba Carrillo asegura que siempre ha sido sincera y no quiere callarse nada, por eso ha hablado tranquilamente con su presentador. También ha aprovechado la oportunidad y le ha mandado un mensaje envenenado a Isabel Rábago. Está dolida con ella, a pesar de que le sigue guardando cariño, por eso no ha sido especialmente dura.

Alba ha hablado con Joaquín, quien aseguró que la modelo había hablado de temas demasiado delicados. Ella no está de acuerdo y le ha recordado que ha sido la única en poner límites, podría haber ido mucho más allá. El problema es que el asunto le está desgastado y ya no tiene fuerza para seguir dando explicaciones tan repetitivas.

“A ti no te he echado de menos a veces y como tengo que ser sincera te lo tengo que decir, yo tengo un hijo y lo he pasado mal. Se han tergiversado cosas que yo nunca he dicho, la pregunta que tú dices que he respondido nunca la respondí. Yo nunca he hablado de lo que tú dices que he hablado, me han molestado muchas cosas”, le ha dicho a Joaquín.

Alba también ha tenido unas palabras para Isabel Rábago, ha desvelado lo que nadie sospechaba de ella. La reaparición de la modelo ha estado marcada por este nuevo roce, el público no esperaba que fueran rivales. Rábago ha tomado partido por Jorge y Carrillo no se lo perdona porque siempre habían mantenido una relación más que cordial.

Alba Carrillo ha interpuesto acciones legales

Alba ha dado explicaciones porque cree que ciertos colaboradores han sido injustos con ella, tanto que va a demandar. Desde que besó a Jorge Pérez se ha dado cuenta de que no puede confiar en todos sus compañeros. Se siente traicionada y va a actuar en consecuencia: no va a volver a confiar en todo su entorno profesional.

“Tanto Jorge como yo tenemos la responsabilidad de contestar, he cambiado y voy a ser más selectiva. Voy a entender que las relaciones profesionales son profesionales”, ha declarado durante su reaparición. Aunque le peor parte se la ha llevado Isabel Rábago, quien ha estado al lado de Jorge durante toda esta guerra.

“A la señorita Isabel Rábago le mando un beso, pero le recuerdo que ella se acaba de licenciar. Tiene derecho a opinar, pero no puede juzgar a nadie porque yo también puedo recurrir a la ley. De hecho, sin anunciarlo y sin amenazar he tomado medidas legales y empezarán a llegar demandas”.

Alba Carrillo se justifica y deja clara su postura

Alba asegura que ella no ha participado en ningún juego, simplemente se ha defendido de lo que se estaba contando. “He estado preocupada por mi hijo porque tuvo una caída y también he estado estudiando. He leído el Código Penal y por eso sé tanto, primero hay que informarse”.

Isabel Rábago debería estar preocupada porque su compañera ha pedido ayuda a la justicia. No ha dicho que le haya demandado, pero sí ha dejado entrever que estaba muy molesta con ella. Por eso ha desvelado lo que nadie sospechaba: que todavía no tiene formación para juzgarla.

“Se me ha tachado de haberme pasado de frenada, pero la que se ha pasado de frenada no he sido yo. He asistido a una fiesta y se ha autorizado a que saquen unas imágenes, eso sí que es pasarse de frenada. Aquí o todos iguales o ninguno, a mí me ha llegado un burofax, pero de ese tema no voy a decir nada”.

