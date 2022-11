Alba Carrillo destapa cómo es el verdadero Fidel Albiac y aporta pruebas

Alba Carrillo ha sido la última persona en hablar públicamente de Fidel Albiac. Y es que, después de todo lo que se ha dicho del marido de Rociíto, la colaboradora de televisión ha querido contar alto y claro cómo es en realidad este hombre.

No hay ninguna duda de que la tertuliana ha sido una de las grandes defensoras del testimonio de la hija de 'La más grande', incluso cuando nadie más creía en ella.

Durante todos los años que Antonio David estuvo hablado de su relación con Carrasco, Alba Carrillo siempre se mostró tajante con su opinión acerca del tema, a pesar de haber tenido en contra a más de uno de sus compañeros de trabajo.

Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando Rocío decidió contar lo que llevaba más de 20 años callando. Ahora, la colaboradora de Ya es mediodía no ha querido dejar pasar la ocasión para contar cómo es en realidad Fidel Albiac.

Alba Carrillo desvela lo que nunca ha contado de Fidel

Alba Carrillo se ha sincerado como nunca acerca de la personalidad de Fidel. Y es que, durante todos estos años, ha tenido la oportunidad de conocer la verdadera cara del yerno de Rocío Jurado.

A través de un vídeo, la televisiva ha querido sincerarse con todos sus seguidores acerca del marido de Carrasco. Tal y como ha relatado ella misma, "cuando yo entré a trabajar en el programa Hable con ellas, tuve la enorme suerte de conocer a Rocío y a Fidel".

Aquel año, Alba Carrillo sufrió uno de los mazazos más duros de toda su vida. "Ese verano yo me acababa de divorciar. En ese momento estaba rota, estaba en tratamiento psicológico".

Pero, a pesar de estar lidiando con una fuerte depresión, la modelo decidió aceptar el trabajo dentro de este programa. "Me costaba levantarme de la cama, pero es verdad que necesitaba ir a trabajar porque tenía que mantener a mi hijo".

"Estas dos personas siempre, desde el minuto uno, han estado conmigo. Me acuerdo perfectamente el día que hice el casting para Hable con ellas, al que también acudieron Sandra Barneda y Mónica Martínez. Todos me dijeron: 'Te vamos a ayudar, queremos que te quedes'".

Alba Carrillo se emociona al recordar que todos y cada uno de ellos, incluso Fidel Albiac, le ayudaron en todo momento "sin ningún tipo de prejuicios, con un feminismo bien entendido y con mucho cariño".

"Yo siempre estaré agradecida a estas mujeres y a Josep Ferré, que hacía de la quinta mujer", ha asegurado la tertuliana, justo antes de confesar que para ella fueron todo un descubrimiento.

A continuación, la colaboradora de Telecinco ha querido centrarse en el trato que recibió por parte de Carrasco y su marido. Y es que, al contrario de lo que se ha dicho durante todo este tiempo, para ella, Albiac es una de las mejores personas que ha conocido en toda su vida.

"En todo ese verano, que fue el más duro de mi vida, ellos me apoyaron y me quisieron. Fidel llamaba todos los días a mi madre y le decía: '¿Qué tal está la niña? ¿Cómo está? Qué se levante de la cama'", ha relatado Alba Carrillo, muy agradecida por el trato que recibió de su gran amigo.

| GTRES

"Llamaba a mi representante para preguntarle si yo estaba bien… La verdad es que creo que es importante ser agradecido en la vida y me emociono porque son dos personas que no me conocían de nada y me brindaron todo su cariño".

Alba Carrillo es consciente de que todo el amor que ha recibido de Rocío y Fidel no fue "impostado y para quedar bien", sino que, de verdad, "había un cariño y una ganas de que estuviera bien".

Por eso, no ha tenido ningún problema en asegurar públicamente que ella "siempre va a estar a su lado". "Por eso, siempre me ha dolido tanto cuando se ha dicho algo malo de ellos, porque no son esas personas que a veces se han querido describir".

"Fidel no es ese monstruo ni esa persona tan maligna. Al revés, es una bellísima persona que a mí me ha dado muchísimo sin conocerme de nada y sin tener que hacerlo", ha sentenciado la ex gran hermana.