Alba Carrillo, desesperada por la demanda de Jorge Pérez: 'Echar mierda'

Alba Carrillo sigue sufriendo las consecuencias de su más que tonteo con Jorge Pérez. Así, ha continuado recibiendo críticas y ha conocido que él tiene intención de demandarla. Pero es que, además, ha sido acusada por un compañero de trabajo de ser ella la que filtró todo lo que sucedió.

Y esto ha provocado que la madrileña acabe explotando en plató. Está harta de ser la que se está 'comiendo todo el marrón' cuando ella está soltera y es él el que ha cometido una infidelidad.

Alba Carrillo va a ser demandada

La ex de Fonsi Nieto ha tenido que soportar que se la acuse de ser la que ha destrozado la familia de Jorge e incluso de ser mala amiga con él. Estas acusaciones la han enfadado y también la ha alterado saber que el secreto que había pactado guardar con aquel ha salido a la luz. Nos estamos refiriendo a que se vieron en casa de Marta López tras la fiesta en la que estuvieron tonteando.

Harta de guardarle las espaldas a Pérez y de que este no haya hecho lo mismo, ha acabado 'reventando'. De ahí que ha contado la verdad de lo que sucedió la noche de autos. Ha confesado que en la citada residencia acabaron resolviendo la tensión sexual que existía entre ellos desde hace tiempo.

| Mediaset

Esto ha provocado que el guardia civil y su mujer hayan anunciado que se van a pensar tomar medidas contra ella y contra Marta. Y es que esta última, también ha revelado que él estuvo en su hogar.

La situación ha provocado que Carrillo se enfade muchísimo, pero no está preocupada por las supuestas medidas judiciales. Medidas ante las que la exconcursante de GH también ha manifestado estar indiferente. Exactamente en Sálvame ha dicho al respecto: “No te tengo miedo”.

Alba Carrillo, harta de estar en el punto de mira

La ex de Feliciano López ha acudido al programa Fiesta este fin de semana, al contrario que Jorge que ha rechazado ir a su puesto laboral. Allí, ella no ha tenido reparos en arremeter contra él por su demanda y por su comportamiento durante estos días. Y lo ha hecho diciendo: “Nos ha sido desleal tanto a su esposa, Alicia Peña, como a mí”.

“Yo le consideraba mi amigo, pero no ha tenido ningún reparo a la hora de dejarme a los pies de los caballos. No ha tenido reparo en ir diciendo que era yo la que se le tiraba al cuello”.

| GTRES

A esto ha añadido: “Más allá de esta traición, ha hecho una estrategia con su mujer para que la gente tenga buena opinión sobre ellos. Y para que se pongan en mi contra y dejarme a mí como la culpable del asunto. Los dos se han dedicado a llamar a compañeros de televisión para pedirles que hablen mal de mí, esto es algo que tengo confirmadísimo”.

“Alicia no es ninguna víctima. No puedes ir haciendo un comunicado defendiendo a tu familia y echarme a mí el muerto dejándome de fresca y de buscona”.

Alba Carrillo recibe nuevas acusaciones

Lo sucedido ha dejado claro que tiene muy molesta a Carrillo, pero esta ha estallado cuando Aurelio Manzano la ha acusado de dos cosas. Primero, de ser ella quien filtró lo que pasó con Jorge. Segundo, de llamar a periodistas para que cuenten cosas de aquel.

| Mediaset

Las palabras del colaborador han provocado que Alba 'haya estallado'. Se ha levantado de su asiento y muy enojada ha espetado: “Ya está bien de echar mierda a las personas y no decir las cosas. Di quién te ha dicho eso, dilo si tienes cojones, ya está bien”.

“Dejad de proteger a gente, que a mí me echáis todos a los zorros. No se puede echar piedras a la gente y no dar la cara”.

Tal ha sido la tensión que se ha vivido en plató, que ha tenido que intervenir Emma García para calmar a la modelo, a la que le ha dado la razón. Tanto es así que le ha dicho a Aurelio que no puede acusarla de filtrar lo sucedido y no decir quién ha contado eso. Es más, le ha expuesto que no tiene sentido su teoría porque es Carrillo la única que está recibiendo 'tortas' por todas partes.

En este punto, Manzano e Iván González han soltado otra 'bomba'. Han dicho que la madre de Alba, Lucía Pariente, fue la que relató lo sucedido a Miguel Frigenti. Sin embargo, esta teoría ha quedado desmontada por completo porque los dos aludidos lo han negado tajantemente.

Tras aclararse la situación, ha vuelto a quedar en el aire que el matrimonio Pérez-Peña pueda ser el responsable de todo. Al parecer, les venía bien notoriedad para aumentar el caché de la participación en un reality que estaban negociando. Reality que, según las últimas informaciones, ya habrían conseguido firmar.

El culebrón de Mediaset continúa.