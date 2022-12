Alba Carrillo cuenta qué hizo con Jorge Pérez en casa de Marta López

Alba Carrillo está acostumbrada a ser noticia por su vida personal, pero jamás había estado rodeada de tanta polémica como hasta ahora. Lleva días de máxima actualidad por haber tenido algo más que un tonteo con Jorge Pérez en la fiesta de Navidad de Unicorn. Tras las imágenes de lo que sucedió no dejan de aparecer informaciones, entre ellas que luego se vieron en el hogar de Marta López.

En un primer momento, intentaron ocultar este encuentro fuera del local de la celebración. Sin embargo, han tenido que acabar confesándolo y la modelo ha decidido explicar qué hizo con su compañero en ese tiempo.

Alba Carrillo ve destaparse el posterior encuentro

La ex de Feliciano López y Jorge, después de que se filtraran vídeos del ligoteo que tuvieron, han tenido que hacerle frente a la situación. Él ha pedido perdón públicamente y en privado a su mujer y madre de sus cuatro hijos, Alicia Peña. Lo ha hecho 'quitándole hierro' al asunto, que es la postura que ha mantenido Alba también.

Pero nuevas informaciones no han dejado de ir apareciendo, ante las que Pérez y su esposa se han mostrado unidos y tachándolas de mentira. Y esto ha provocado el enfado de un colaborador de Telecinco, Miguel Frigenti. De ahí que hace un par de días dejaba caer que el guardia civil había mentido a su pareja.

Exactamente dijo en Sálvame: “Alicia, ¿a qué hora llegó él el día de la fiesta? Se fue del local entre las 00:30 y las 03:00 y llegó a tu casa a las 05:00. Echa cuentas”. A lo que añadió: “Por lo que a mí me dicen, hizo una parada en casa de Marta, donde estaba durmiendo Alba”.

| Gtres

Alba Carrillo da su versión de los hechos

La colaboradora de Ya es mediodía ha visto que ese encuentro fuera de la celebración se ha revelado. Tras la 'bomba' de Frigenti, otros muchos colaboradores han revelado que conocían la misma. Y esto ha propiciado todo tipo de conjeturas respecto a qué hicieron en este tiempo los protagonistas del escándalo.

La modelo ha querido hablar y lo ha hecho a través de Antonio Montero que en Sálvame ha contado su versión de lo que pasó. Así, este ha manifestado: “Marta y Alba se cogen un taxi, se marchan dirección casa de López y esta última por el camino llama a Jorge. Y él decide acudir también a la vivienda”.

“Una vez allí, según Carrillo, ella y él hablan. Hablan de las consecuencias y del lío que pueden tener después de lo que ha pasado esa noche”.

Lo que la ex de Fonsi Nieto ha explicado no ha suscitado mucha credibilidad entre los colaboradores. Por esto, Gema López ha afirmado: “Yo tengo claro que ellos pactan lo que van a contar públicamente. Y la primera mentira es cuando Alba dice al principio que se despierta por la mañana en la casa, coge un taxi y se va”.

Alba Carrillo ve a su amiga hablar

Pérez, por el momento, se ha mantenido callado y no ha explicado nada de que pasó después de la celebración. Quien sí lo ha hecho ha sido la tercera 'en discordia'. Marta ha corroborado lo contado por Montero y luego ha dado más datos.

Ha confesado que mientras que llegaba Jorge, su amiga se puso cómoda y que cuando él apareció habló con ambos. Lo hizo para 'echarles' la bronca por el tonteo que habían tenido delante de todo el mundo. Después, les dijo que se iba a la cama, que no quería saber nada más y que cerraran la puerta cuando se fueran.

A lo que ha añadido: “Cuando me levanté ya no estaban. Lo que hayan hecho les corresponde a ellos, yo no estaba ahí sujetando la vela”. Incluso ha revelado que por la mañana llamó a los dos y cada uno le dio una versión diferente de lo que había pasado después.

También reveló que ambas partes están enfadadas con ella y que aquella noche habían pactado que negarían que Pérez estuvo en la vivienda.

| Jorge Pérez - @jorgeperezdiez

Ahora queda esperar cómo continúa el culebrón, pero todo parece indicar que vienen curvas. Sí, porque, supuestamente, el colaborador no estaría viviendo ahora con su mujer, sino que está en casa de su representante. Vamos, que aunque el matrimonio lo niegue, parece que a él el flirteo con Alba le está trayendo serias consecuencias.

Habrá que esperar, no obstante, para ver cómo acaba todo. Y también para ver si salen nuevos datos sobre lo que pasó entre los colaboradores la noche de autos.