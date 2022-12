Alba Carrillo cuenta cómo logró besar a Jorge Pérez: 'Había bebido'

Alba Carrillo presenta un programa de radio con Nagore Robles y ha aprovechado para dar la versión definitiva. El programa Fiesta emitió unas imágenes de la modelo con Jorge Pérez, un hombre casado que no está actuando de forma correcta. Ha responsabilizado a Carrillo de lo que ha pasado y no es justo, pues ella es una mujer completamente libre.

Alba Carrillo ha hablado alto y claro de lo que está pasando y ha reconocido que está decepcionada con su amigo. No esperaba que se comportase así y se ha dado cuenta de que “está diciendo cosas por detrás” que no se corresponden con la verdad. Ahora ha llegado su turno y ha usado su programa de radio, Nos hemos liado, para dar respuesta a todas las preguntas.

| España Diario

Alba ha estallado contra Jorge Pérez y le ha enviado un contundente mensaje para intentar frenar la historia antes de que sea tarde. “Me estás dejando como que no querías y sí querías, ya vale, ya basta”, ha advertido la ex de Feliciano López. Después ha explicado cómo logró besarle, cómo surgió esta breve historia de pasión que está dando tanto de qué hablar.

“Si la cagas la cagas, dices oye esa tía me gusta, me había bebido dos copas y me atreví a hacer lo que no me atrevía”, comenta Carrillo. Ha intentado ser prudente para no dañar el matrimonio de su amigo, pero tampoco va a consentir quedar en mal lugar. Ella también tiene familia y un hijo, así que no va a tolerar que se difunda ninguna información incorrecta.

Alba sabe que Jorge también quería besarla, ella no forzó ninguna situación y él tenía demasiado interés en pasar la noche juntos. Por eso llegó a casa de Marta López después de la fiesta de Unicorn y tardó unas horas en regresar a su vivienda. Lo primero que hizo fue dejar claro que había dormido con su mujer, pero parece que no ha contado toda la verdad.

Alba Carrillo emprenderá acciones legales

Alba ha sido la primera en reconocer que se ha equivocado y en prometer que en ningún caso quiso estropear un matrimonio. Admite su responsabilidad, pero nadie olvida que ella no es la responsable de ninguna crisis: es una mujer libre. La persona que debería haber sido cuidadosa y prudente se llama Jorge Pérez.

| MTMAD

Carrillo ha descubierto que algunos colaboradores de Telecinco, como por ejemplo José Antonio Avilés, están mintiendo demasiado. El cordobés asegura que Jorge y su compañera han pasado varias tardes en un hotel de Madrid. Estos datos, según la periodista María Patiño, no están contrastados y no deberían haber sido publicados tan rápido.

La modelo ha explicado que Jorge Pérez bebió en la fiesta de Unicorn y quizá por eso se atreviera a dar el paso definitivo. Así consiguió besarle en la mejilla, eso es lo que dice el colaborador, pero ella tiene una versión diferente. Pero no quiere desmentirle, simplemente hay que ver las imágenes que han salido: los besos fueron apasionados y en la boca.

Alba Carrillo ha intentado proteger al matrimonio

Alba ha mirado por el bien de su amigo, ha protegido su matrimonio y se ha dado cuenta de que él ha sido injusto. Por eso ahora solamente va a mirar por su bienestar, de ahí que quiera emprender acciones legales. Va a demandar a José Antonio Avilés por haberse inventado, siempre supuestamente, información delicada.

Carrillo está en contacto directo con otros colaboradores de Sálvame, por ejemplo con Carmen Borrego. La hija de María Teresa insiste en que la modelo “se está comportando como una auténtica señora”. Está ocultando muchas cosas, pero quizá su generosidad esté a punto de agotarse.