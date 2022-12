Alba Carrillo confirma lo peor tras su último ingreso hospitalario

Alba Carrillo lleva días siendo noticia por su más que flirteo con Jorge Pérez. Ella, con valentía al contrario que él, ha dado la cara en todo momento y ha hecho frente a las críticas injustas que ha recibido. Sin embargo, los ataques que ha tenido, las informaciones e incluso la supuesta demanda que él le va a interponer le han acabado pasando factura.

Ha sufrido una fuerte crisis de ansiedad que la ha llevado al hospital y que ha provocado que no acuda a su trabajo en Fiesta. Un programa en el que ha tenido tanto quienes la han apoyado y se han preocupado como otros compañeros que la han cuestionado.

Alba Carrillo tiene que acudir a Urgencias

La ex de Fonsi Nieto, a pesar de estar soltera, ha sido atacada con dureza por muchas personas por su 'tonteo' con Jorge. Él es quien ha sido infiel a su pareja, pero Alba ha sido la que ha sido tachada de romper una familia.

La modelo ha intentado quitarle hierro al asunto y ha sido lo más sincera posible sobre la situación. Aunque, al final, los ataques, la posible demanda y que la esposa de él esté pidiendo a colaboradores que la dejan mal, han llevado a Carrillo a no poder más. Ayer sufrió una crisis de ansiedad que hizo que tuviera que acudir al hospital.

Precisamente por este motivo no fue a trabajar al programa Fiesta, cuya presentadora, Emma García, contó lo que había sucedido. Expuso: “Hoy tenía que estar aquí, pero no ha podido venir. Ha llamado a las 14:00 para afirmar que había decidido no hablar más de la historia con Jorge Pérez”.

“Está agobiada, ha tenido que ponerse su madre al teléfono para confirmar que no se encontraba bien. Y yo me he quedado preocupada. Está superada por la situación y no me extraña porque esto se ha ido de madre”.

A esto añadió: “Algo ha tenido que pasar para que de ayer, que estaba bien, a hoy esté superada. La verdad es que estoy extrañada”.

Después, fue cuando una reportera del formato afirmó que la modelo había tenido que acudir a Urgencias por un cuadro de ansiedad. Y es que “está superada y no está sabiendo gestionar todo lo que está ocurriendo”.

Alba Carrillo, en el punto de mira de sus compañeros

La ex de Feliciano López pudo ver que tras desvelarse el momento en el que está no todo el mundo tuvo buenas palabras para ella. Así, Saúl Ortiz se mostró muy duro diciendo: “No entiendo su comportamiento. A las 10 estaba bien y con ganas de contar cosas que no había contado".

En este punto, expuso que quizás ese arrepentimiento ha sido lo que le ha hecho recular: “Ayer hizo un directo. En él relató cosas de las que se ha arrepentido y dijo cosas bastante fuertes. Y cuando se ha visto reproducida en Socialité se ha puesto muy nerviosa”.

La ausencia de Alba en Fiesta molestó al colaborador: “Si no vienes a trabajar porque estás mal, me parece estupendo. Pero no avises a las 14:15 y, sobre todo, con esas formas injustas, innecesarias y que hacen daño. Estoy dolido, enfadado y ella estaba fuera de sí, pero no era ella, era su madre”.

Carrillo vio que, sin embargo, Alexia Rivas sacó la cara por ella. Lo hizo manifestando: “No defiendo las formas, pero si alguien ha sido generosa ha sido ella. Es muy duro llevar todo este tipo de tramas personales, hay que comprenderla”.

