Alba Carrillo confiesa el secreto de su último amante: 'Es indecente'

Alba Carrillo lleva una semana siendo noticia porque en la fiesta de Navidad de Unicorn tuvo más que palabras con Jorge Pérez. Las imágenes y vídeos del 'roneo' entre los dos ha dado mucho juego a los programas así como los reproches entre ambos. Y ahora ella ha vuelto a hablar sobre él, al conocer que le va 'vendiendo' por detrás o que su mujer quiere que le ataquen.

Por todo esto, la modelo ha dado más detalles de lo que pasó entre ellos y de cómo es él en la intimidad. Al tiempo que ha arremetido contra el que fue su amigo por su comportamiento y porque se plantea demandarla.

Alba Carrillo, enfadada con Jorge

La ex de Fonsi Nieto se ha topado con numerosas críticas por su lío con el guardia civil. A pesar de que es la que está soltera y él está casado, la mayor cantidad de reproches han sido contra ella. Y esto es algo que le ha provocado enfado y tristeza.

Así, lo ha dejado claro en el directo online que ha tenido con dos reporteras de El programa de AR vía redes sociales, Adriana Dorronsoro y Leticia Requejo. En concreto, ha afirmado: “Esperaba un poquito de sororidad”. A lo que ha añadido: “Si hubiera sido yo la mujer casada, yo sería más guarra y más zorra y más todo”.

En este punto, directamente ha entrado a cuestionar el comportamiento de Jorge hacia ella y todo el asunto, en general. Ha manifestado: “La cagada de él fue que dejas que yo te defienda y luego me echas a los perros. Es indecente eso”.

“No es mal tío, pero lo ha gestionado todo muy mal. Cuando ya te pillan con la pistola en la mano, pues chico di la verdad, has sido desleal”. En esta misma línea ha dicho: “Estas cosas pueden pasar, lo dices y no pasa nada ¿A cuánta gente no le ha pasado eso?”.

GTRES

De igual modo, ha dejado de manifiesto que las mentiras que él ha contado, luego se han desmontado, por lo que “si fuera su mujer me sentaría fatal. Me parece una tomadura de pelo. Le diría: «Tío, da la cara ya, que no es tan grave»”.

“Cuando te pasa algo así lo magnificas, pero no es tan grave. Yo te iba buscando sí, pero tú también a mí”.

Alba nunca se muerde la lengua y ahora tampoco lo ha hecho. Por eso, ha expuesto que considera que a Pérez lo sucedido, especialmente sus mentiras, le puedan pasar factura profesional. Lo ha hecho diciendo: “Estaba en televisión casi en un acto de caridad porque es un tío guapo”.

“No es un grandísimo colaborador ni tiene especial gracia”.

Alba Carrillo cuenta más detalles de su noche de pasión

La exmujer de Feliciano López en esta charla con las reporteras no ha dudado en desvelar más datos del encuentro íntimo que tuvo con Jorge. Además de dejar claro que resolvieron la tensión sexual que tenían, ha confesado: “No voy a entrar en detalles, pero pensaba que era más suavote. Ha sido una sorpresa para bien porque pensaba que era el típico que tienes tensión sexual y luego...”.

Mediaset

Ella ha sido muy clara en este encuentro y, también, en los platós de televisión en los que se ha sentado. Está harta de que se la ataque y de que se la culpe de lo que ha sucedido, cuando es cosa de dos. Por estos motivos, y porque saben que Jorge y su mujer están arremetiendo por detrás contra ella, ha dado un aviso.

En efecto, ha sido en Ya es mediodía donde ha advertido: “Ya no voy a contar nada más, no quiero entrar más porque se va a liar la madeja nivel Dios. Quedan cosas, todavía puede quedar él peor. Pero no lo quiero contar porque no quiero contribuir al linchamiento”.

